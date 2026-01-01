Одновременно, как пишет NYT, Трамп высоко оценивает работу госсекретаря Марко Рубио и в частных разговорах называет его потенциально сильным кандидатом в президенты США.

По сведениям источников из окружения Вэнса, напряженность с Трампом может отразиться на перспективах выдвижения вице-президента на пост главы государства. Сам Вэнс, по данным издания, пока не принял окончательного решения, намерен ли участвовать в предвыборной гонке.

Ранее Вэнс заявил, что американская администрация не позволит войне с Ираном затянуться даже на два года. По его словам, иранская ядерная программа по-прежнему представляет угрозу для США.

Вэнс занимает прагматичную и сдержанную позицию в отношении Ирана, поддерживая поиск дипломатических путей решения. На переговорах с Тегераном именно он возглавлял переговорную группу со стороны Вашингтона.

При этом Вэнс публично отмечал, что военная операция против Ирана стала одним из факторов, повлиявших на результаты республиканцев на промежуточных выборах в конгресс.