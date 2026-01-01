"Мы сказали американскому народу, что больше не будем вести бесконечные войны", – подчеркнул Вэнс. "Да, президент считал, что должен уничтожить ядерную программу, и да, иранская ядерная программа представляет угрозу для США. Но мы не собираемся затягивать это на 10 или 15 лет, и, честно говоря, даже на два года", – объяснил он в интервью телеканалу Fox News

Он добавил, что, несмотря на призывы "многих неоконсерваторов и других людей" оставаться в регионе, администрация не намерена делать это "навсегда". "Мы обещали, что не останемся, и я абсолютно уверен, что президент выведет нас из этой ситуации с отличными результатами", – сказал Вэнс.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс занимает прагматичную и сдержанную позицию в отношении Ирана, поддерживая поиск дипломатических путей решения. На переговорах с Тегераном именно он возглавлял переговорную группу со стороны Вашингтона.

В конце октября 2026 года Трамп одобрил запрос Вэнса на установление связи с руководством Ирана для поиска точек соприкосновения и обсуждения гуманитарных вопросов, однако 12 ноября фактически пресек все дипломатические усилия своей администрации, переориентировав Вэнса на другие проблемы и публично заявив, что США "не нуждаются в сделке" с Ираном.

Вэнс публично отмечал, что военная операция против Ирана стала одним из факторов, повлиявших на результаты республиканцев на промежуточных выборах в конгресс.