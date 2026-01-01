Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщили в пресс-службе кабинета министров в понедельник, 16 ноября 2026 года. В кабмине отметили, что решение призвано повысить инвестиционную привлекательность региона и ускорить его социально-экономическое развитие.
В состав ТОР "Колыма" войдут участки в Ольском, Северо-Эвенском и Ягоднинском муниципальных округах, а также в городе Магадане. Общая площадь – около 159 тыс. га.
Потенциальные резиденты заявили о намерении создать инвестиционные проекты на сумму свыше 88 млрд руб. Среди них пять предприятий по разведке и разработке месторождений медной руды, дата-центр мощностью 150 МВт для предоставления услуг по размещению и обслуживанию вычислительного оборудования клиентов, четырехзвездочный гостиничный комплекс на берегу бухты Нагаева в Магадане. Ожидается создание более 2200 рабочих мест.
Законопроект о создании ТОР "Колыма" подготовило Минвостокразвития РФ. Это будет 17-я территория опережающего развития в Дальневосточном федеральном округе. Как отмечали в корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, Магаданская область оставалась единственным дальневосточным регионом без ТОР.
Сейчас в Магаданской области в границах облцентра действует особая экономическая зона (ОЭЗ). В корпорации развития Дальнего Востока и Арктики указывали, что новая ТОР не заменит текущий режим, а будет работать вместе с ним. ОЭЗ с таможенными преференциями продолжит поддерживать горнодобывающую отрасль, которая остается ключевой для области.
Что такое ТОР и какие льготы получают ее резиденты
Территория опережающего развития (ТОР или ТОСЭР) – это часть территории России, включая моногорода и закрытые административно-территориальные образования, с особым льготным режимом для бизнеса, созданная для быстрого экономического роста, привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест.
Резиденты ТОР имеют ряд льгот и преференций, основных несколько.
- Сниженная ставка налога на прибыль. С 2025 года в России базовая ставка налога на прибыль выросла с 20 до 25%. Но для резидентов ТОР правила остались льготными: федеральная часть обнуляется полностью (0%) на первые пять налоговых периодов с момента получения первой прибыли. Региональная часть составляет от 0 до 5% в первые пять лет, а в последующие пять лет – не более 10%.
- Налог на имущество и землю: для резидентов ТОР предусмотрено полное освобождение или пониженные ставки на определенный срок.
- Страховые взносы: пониженный суммарный тариф (обычно 7,6% вместо стандартных 30%), срок действия ставки ограничен 10 годами с момента получения статуса резидента ТОР.
- НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых): применяются понижающие коэффициенты или нулевая ставка на начальных этапах.
- Таможенные льготы: действует режим свободной таможенной зоны, что позволяет ввозить импортное оборудование и сырье без уплаты пошлин и НДС.
- Административная поддержка: режим "одного окна" для взаимодействия с госорганами, упрощенные проверки и возможность привлечения иностранной рабочей силы без квот (на некоторых территориях).
- Инфраструктура: государство и управляющие компании часто берут на себя часть расходов по подведению дорог, электричества и коммуникаций к инвестиционным площадкам.