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"Мы не присоединились по одной причине, о чем я прозрачно сказал нашим партнерам, поскольку там в большом объеме были ссылки на НАТО. А я уже четко говорил о нашей позиции, что, да, мы начали процесс по членству в Европейском союзе, но в нашей политике нет решения о присоединении к НАТО или наличии такой задачи", – цитирует Пашиняна ТАСС.

Глава правительства заверил, что партнеры по ЕС с пониманием отнеслись к позиции Еревана.

Саммит в Дублине и содержание Дублинской хартии

Девятый по счету саммит Европейского политического сообщества прошел в столице Ирландии 12 ноября. Итоговый документ о базовых принципах европейской безопасности, разработанный по инициативе Франции, подписали почти 40 государств, среди которых Великобритания, Германия и Украина. Вместе с Арменией от одобрения этого акта воздержался и Азербайджан.

Помимо многочисленных отсылок к роли Североатлантического альянса в архитектуре обороны Европы, в тексте декларации содержатся жесткие обвинения в адрес России – ее упрекают в проведении "усилившихся гибридных кампаний". В Москве подобные утверждения последовательно отвергают, называя их бездоказательными. Также документ затрагивает совместное противодействие международному терроризму, нелегальной миграции и наркотрафику.

Курс Армении на интеграцию с Евросоюзом

Юридическую основу для сближения с Брюсселем парламент закавказской республики заложил в марте 2025 года, приняв специальный закон о запуске процесса вступления в объединение. При этом сам Евросоюз официального приглашения Еревану пока не направлял, а окончательное решение о присоединении должно быть вынесено на общенациональный референдум. В начале ноября 2026 года Никол Пашинян допустил, что официальная заявка на членство может быть подана в 2027 или 2028 году.

В текущем году экономический и политический диалог сторон заметно активизировался. В мае в Ереване состоялся первый в истории саммит Армения – ЕС, а осенью европейские власти временно обнулили импортные пошлины для 80% армянских товаров.

Военно-политический статус Армении

Позиция Армении строится по аналогии с практикой нейтральных членов Евросоюза (таких как Австрия и Ирландия), которые успешно интегрированы в единый рынок без участия в военном блоке. Сам Ереван продолжает развивать оборонное взаимодействие с отдельными западными государствами, прежде всего с Францией и США, в рамках двусторонних соглашений.

Что касается действующих союзнических обязательств, Армения де-юре сохраняет членство в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Однако еще в 2024 году руководство страны заморозило свое участие в работе объединения, прекратив финансирование его структур и отказавшись от присутствия на саммитах и совместных учениях. Из-за накопленной задолженности по членским взносам 11 ноября совет ОДКБ лишил Ереван права голоса и возможности назначать своих представителей на руководящие посты в организации.