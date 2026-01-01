Как сообщается на сайте ЦБ РФ в пятницу, 20 ноября 2026 года, одновременно предлагается поднять верхнюю границу базового тарифа:

на 20% – для частных автовладельцев;

на 35% – для легковых автомобилей юридических лиц, такси, грузовиков и автобусов (кроме используемых на регулярных линиях);

на 6,6% – для общественного транспорта (троллейбусы, трамваи и автобусы на регулярных маршрутах).

"Это позволит сдерживать повышение цен на полисы для аккуратных и опытных водителей в условиях подорожания запчастей и увеличения выплат по ОСАГО", – указывается в сообщении.

По данным ЦБ, за девять месяцев 2026 года средняя выплата по ОСАГО выросла почти на 11%, до 128 тыс. руб., а после уточнения правил расчета стоимости ремонта показатель может прибавить еще около 10% (новый порядок формирования справочников средней стоимости запчастей и материалов начал действовать с июля 2026 года).

Также регулятор предлагает переработать территориальный коэффициент (КТ) – показатель, который влияет на цену полиса в зависимости от места использования автомобиля. Для транспорта юрлиц планируется ввести отдельный КТ с одновременной актуализацией значений, в том числе их снижением во многих регионах, чтобы сгладить эффект от повышения верхней границы тарифа.

Для частных водителей ЦБ предлагает снизить КТ в 32 городах (в 23 регионах) с падающей убыточностью по ОСАГО и повысить – в 39 территориях (в 12 субъектах) с высокой убыточностью. При этом для безаварийных водителей рост КТ может компенсироваться более низкой базовой ставкой, отмечает пресс-служба регулятора.

Согласно проекту, подготовленному ЦБ РФ, если населенный пункт присоединяется к крупному городу или территории с более высоким КТ, изменения коэффициента для расчета стоимости полиса будут вводиться постепенно, в течение трех лет с момента присоединения.

Замечания и предложения к проекту изменений ЦБ принимает до 29 ноября включительно.

Какие правила действуют сейчас

Базовая ставка (или базовый тариф) – это не конечная цена страховки, а лишь один из параметров, который влияет на стоимость ОСАГО. Это главный фактор, от которого зависит финальная цена полиса. Границы базовой ставки определяет ЦБ РФ. Раньше правительство устанавливало конкретную сумму, но с 2014 года единого тарифа нет – вместо него действует тарифный коридор. В его пределах страховщики устанавливают ставку индивидуально для каждого клиента.

Сейчас коэффициент территорий, который учитывается при расчете стоимости полиса, для всех категорий автомобилистов одной территории един.