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О чем сериал: реальная история взлета и падения FTX

Сериал представляет собой художественную реконструкцию реальных событий. Бэнкман-Фрид основал криптовалютную биржу FTX в 2019 году. Она быстро стала одной из крупнейших криптобирж в мире. К январю 2022 года ее оценка достигала $32 млрд благодаря инвестициям от таких фондов, как SoftBank, Sequoia Capital и BlackRock.

Эллисон работала в торговой компании Alameda Research, одним из основателей которой был Бэнкман-Фрид, а впоследствии стала ее генеральным директором. Проект оказался замешан в масштабных финансовых махинациях: Alameda использовала средства пользователей FTX без их ведома. В ноябре 2022 года, на десятый день после того, как издание CoinDesk написало о финансовой зависимости Alameda от FTT – токена FTX, биржа обанкротилась. Вскоре выяснилось, что FTX не может вернуть клиентам более $8 млрд.

В ноябре 2023 года присяжные признали Бэнкмана-Фрида виновным по семи пунктам обвинения в мошенничестве и сговоре. В марте 2024-го он был приговорен к 25 годам тюрьмы. Эллисон признала вину по нескольким пунктам обвинения и сотрудничала со следствием. Ее приговорили к двум годам заключения и освободили досрочно, спустя 14 месяцев. Аферистка вышла на свободу 21 января 2026 года.

Средства пользователям FTX начали возвращать в феврале 2025 года. В июле 2026-го состоялся пятый раунд выплат в объеме свыше $900 млн. Клиенты получили компенсацию в размере 105% от признанной суммы требований, в ряде случаев – 120%. К концу сентября клиентам биржи вернули в сумме $11,2 млрд.

При выплате компенсаций расчет велся по долларовой стоимости криптовалюты на момент банкротства FTX в ноябре 2022 года. Если у клиента были биткоины, которые впоследствии сильно подорожали, выплата не компенсировала упущенный рост их стоимости.

Не удовлетворенными остается еще около 13,8 тыс. требований FTX на общую сумму почти $25 млрд. Это не означает, что биржа обязана выплатить всю эту сумму: требования проверяются, часть могут отклонить или пересчитать. 5 ноября 2026 года фонд FTX Recovery Trust попросил суд продлить срок их рассмотрения еще на год – до января 2028-го.

Каким получился сериал: отношения на первом плане

Первые оценки "Альтруистов" довольно противоречивы: критики отмечают сильную игру Джулии Гарнер и Энтони Бойла, но многие недовольны тем, что сериал уделяет отношениям героев больше внимания, чем самому финансовому преступлению. Отзывы приводит агрегатор Filmaffinity.

Автор The Financial Times оценил проект на три балла из пяти, охарактеризовав его как амбициозную и неровную драму. По его мнению, сериал мечется между журналистским триллером, сатирой и мелодрамой и не может выбрать собственный тон, но хорошо передает напряжение последних дней FTX.

Обозреватель Time считает, что "Альтруисты" предлагают сомнительную трактовку истории FTX как трагического любовного романа двух математических гениев. По словам критика, романтическая линия искажает реальные обстоятельства дела, а финансовая сторона мошенничества осталась недостаточно раскрыта.

На романтическую обертку, подменяющую суть событий, обратил внимание и критик The Wall Street Journal, констатировав, что в сериале история мошенничества превращается в "любовную историю ботаников". Критик также иронизирует над тем, как идеология эффективного альтруизма, которой прикрывались герои, обернулась жадностью и эгоизмом.

Схожую претензию "Альтруистам" предъявил и журналист The A.V. Club. Он пишет, что создатели сериала сделали ставку на дисфункциональный роман Бэнкмана-Фрида и Эллисон, хотя гораздо интереснее было бы исследовать саму аферу и судьбы ее многочисленных жертв.

Более благосклонный отзыв опубликован в NME. Издание называет сериал предостережением об опасном сочетании власти, коррупции и амбиций технологических предпринимателей. Гарнер и Бойл, по мнению критика, играют убедительнее, чем позволяет сценарий.

Collider оценил проект Netflix на шесть баллов из 10. Сериал увлекает во второй половине, когда на первый план выходит устройство мошеннической схемы, пишет критик. Ему не понравилось, что чрезмерный акцент на романе главных героев смягчает восприятие их преступлений и превращает историю хищения миллиардов долларов клиентских средств в трагедию самих мошенников.

Кто играет в "Альтруистах"

Джулия Гарнер – Кэролайн Эллисон; ранее сыграла Рут Лэнгмор в сериале "Озарк" (Ozark, 2017–2022), мошенницу Анну Делви в "Изобретая Анну" (Inventing Anna, 2022), а также появилась в фильме "Фантастическая четверка: Первые шаги" (The Fantastic Four: First Steps, 2025).

Энтони Бойл – Сэм Бэнкман-Фрид; снимался в сериалах "Ничего не говори" (Say Nothing, 2024), "Дом Гиннесса" (House of Guinness, 2025), "Властелины воздуха" (Masters of the Air, 2024).

Алекс Лоутер – Сэм Трабукко; снимался в сериале "Чужой: Земля" (Alien: Earth, 2025).

Каран Сони – Нишад Сингх; снимался в фильме "Дэдпул" (Deadpool, 2016).

Мэтт Райф – Райан Салам.

Юджин Янг – Гэри Ван.

Мэдисон Ху – Констанс Ван.

В эпизодических ролях появляются Пол Райзер, Дженнифер Грей, Хадсон Уильямс и другие исполнители.

Кто и почему сделал сериал именно таким

Название сериала "Альтруисты" отсылает к публичному образу, который Бэнкман-Фрид и Эллисон создавали вокруг себя. Они представляли свою деятельность как служение обществу с опорой на философию эффективного альтруизма: зарабатывать как можно больше, чтобы затем направлять деньги на благотворительность и приносить максимальную пользу человечеству.

Сценарий был основан на журналистских материалах New York Magazine о крахе FTX. Над историей работали Грэм Мур, обладатель премии "Оскар" за сценарий к "Игре в имитацию" (The Imitation Game, 2014), и Жаклин Хойт (сериал "Подпольная железная дорога", The Underground Railroad, 2021).

Мур подчеркивал, что его интересовала не столько история криптовалютного рынка, сколько отношения двух людей, которые постепенно вовлекали друг друга в преступления. По его словам, задача состояла в том, чтобы показать не только события, уже попавшие в новости и судебные материалы, но и личные эпизоды, которые прежде не были запечатлены на камеру. Мур изучал стенограммы судебных заседаний, разговаривал с десятками людей, связанных с FTX, и собирал свидетельства участников событий.

Энтони Бойл мог изучать огромное количество интервью, видеозаписей и публичных выступлений Бэнкмана-Фрида. Джулия Гарнер, игравшая Эллисон, располагала гораздо меньшим количеством материала. Героиня отказалась общаться с актрисой, поэтому Гарнер изучала ее блог, публикации в соцсетях и немногочисленные аудиозаписи.

Что еще посмотреть о криптовалютных скандалах

Криптовалютный рынок не раз становился источником историй о стремительном обогащении, миллиардных потерях и финансовых аферах. Крах FTX, исчезновение создательницы OneCoin, загадочная смерть главы QuadrigaCX и крупные кражи биткоинов давно привлекают внимание кинематографистов.

Банкротству FTX посвящен фильм Bloomberg "RUIN: Деньги, эго и обман в FTX" (RUIN: Money, Ego and Deception at FTX, 2023). В центре внимания – устройство бизнеса, отношения между FTX и Alameda Research, использование клиентских средств и стремительное разрушение одной из крупнейших криптовалютных компаний мира.

Документальный фильм Netflix "Не доверяй никому: охота на криптокороля" (Trust No One: The Hunt for the Crypto King, 2022) рассказывает о крахе канадской криптобиржи QuadrigaCX. В 2018 году ее основатель Джеральд Коттен умер в Индии, а около $190 млн клиентских средств оказались недоступны. Инвесторы заподозрили, что смерть Коттена могла быть инсценирована, и начали собственное расследование. В центре внимания – пропавшие деньги, подозрения в мошенничестве и загадочные обстоятельства гибели предпринимателя. Этой же истории посвящен фильм "Выключатель мертвеца: криптозагадка" (Dead Man's Switch: A Crypto Mystery, 2021).

"Криптоафера" (Bitconned, 2024) знакомит зрителей с махинациями проекта Centra Tech. Его основатели обещали создать дебетовую карту для расчетов криптовалютой, привлекали инвестиции с помощью ложных сведений и поддержки знаменитостей. Историю рассказывает один из ее участников. На Rotten Tomatoes у этого фильма Netflix 100% положительных рецензий критиков, правда, на основе только десяти обзоров.

Еще один фильм стриминговой платформы – "Величайшее ограбление" (Biggest Heist Ever, 2024) – освещает кражу 120 тыс. биткоинов с биржи Bitfinex в 2016 году. Это история о том, как Илья Лихтенштейн и его жена Хизер Морган пытались отмыть похищенные средства. Расследование показывает, как правоохранительные органы отслеживали движение криптовалюты по блокчейну и в итоге вышли на подозреваемых.

"Королева крипты" (Queen of Crypto, 2024) – документальный сериал о Ружe Игнатовой, создательнице OneCoin, прозванной "криптокоролевой", или "королевой крипты". В 2014 году она обещала инвесторам революционную цифровую валюту, но фактически OneCoin была финансовой пирамидой, а не криптовалютой с независимым блокчейном. Игнатова исчезла в 2017 году. Ущерб от аферы оценивается в миллиарды долларов.