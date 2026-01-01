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Как отмечает портал, под капотом T-Roc R – турбомотор EA888 evo5 мощностью 245 кВт (333 л. с.) и крутящим моментом 420 Н·м, который работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Разгон до 100 км/ч занимает пять секунд, максимальная скорость ограничена 250 км/ч.

Впервые для линейки Volkswagen R применена 48-вольтовая технология: система помогает двигателю на низких оборотах за счет электрического компрессора и позволяет рекуперировать энергию при торможении и замедлении.

За распределение тяги отвечает система R-Performance torque vectoring, которая передает момент не только между осями, но и между задними колесами. В стандартное оснащение входят адаптивная подвеска DCC, прогрессивное рулевое управление и 18-дюймовая тормозная система.

Предусмотрены режимы движения Race, Special и Drift. Кнопка R на руле активирует режим Race и сразу переводит основные системы в боевые настройки. Профиль Special адаптирован под Нюрбургринг, а Drift позволяет выполнять контролируемые заносы на закрытых площадках.

От обычного T-Roc версия R отличается четырехпатрубковой выпускной системой, иными бамперами и диффузором, а также 19-дюймовыми колесными дисками. В салоне – спортивные кресла с логотипами R, руль с подрулевыми переключателями и отдельные спортивные функции цифровой приборной панели, включая GPS-таймер круга и отображение распределения крутящего момента между колесами.

История кроссовера Volkswagen T-Roc

Компактный кроссовер Volkswagen T-Roc дебютировал на мировом рынке в 2017 году, заняв в модельном ряду марки место на ступень ниже популярного Tiguan. В 2021-м модель пережила плановый рестайлинг, а в конце лета 2025 года немецкий автопроизводитель представил автомобиль второго поколения, построенный на модернизированной платформе MQB evo.

Первая "заряженная" модификация кроссовера с литерой R появилась в 2019 году. Тот паркетник оснащался двухлитровым бензиновым турбомотором мощностью 300 л. с. (400 Н·м), семиступенчатой роботизированной трансмиссией и системой полного привода. Разгон с места до 100 км/ч у предшественника занимал 4,8 секунды, а максимальная скорость ограничивалась электроникой на уровне 250 км/ч.

Спортивное подразделение Volkswagen R

Подразделение Volkswagen R базируется в Германии и отвечает за разработку самых мощных и драйверских версий серийных автомобилей концерна. Свою историю это направление ведет с 2002 года, когда свет увидел первый полноприводный хетчбэк Golf R32.

В актуальную линейку суббренда входят хетчбэк Golf R, универсал Golf R Variant, а также новый кроссовер T-Roc R. Инженеры подразделения фокусируются на глубокой доработке шасси, настройке систем полного привода и внедрении гибридных технологий для сохранения высоких динамических показателей в условиях строгих экологических норм.

Основные конкуренты Volkswagen T-Roc R