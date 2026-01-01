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"Мы закрепим рекомендации ученых, историков и социолингвистов путем принятия декларации о дерусификации, создав правовую основу для ограничения использования русского языка в общественном пространстве и укрепления статуса латышского языка как единственного государственного языка", – цитирует портал один из пунктов программы правительства.

Кто сформировал новое правительство Латвии

Сейм Латвии утвердил 44-й по счету кабинет министров 17 ноября. За доверие правительству высказались 57 депутатов, против проголосовали 34, а еще пятеро парламентариев не приняли участия в голосовании.

Правящую коалицию сформировали партия "Объединенный список" (41 мандат) и "Национальное объединение" (10 мандатов), которые по итогам октябрьских выборов получили в общей сложности 51 кресло в стоместном парламенте. Дополнительную поддержку при голосовании кабинету обеспечили семь депутатов от партии "Латвия на первом месте".

Премьер-министр Андрис Кулбергс, представляющий "Объединенный список", возглавил правительство уже во второй раз. Впервые он занял этот пост в конце мая 2026 года после распада предыдущей четырехпартийной коалиции.

Другие языковые инициативы властей Латвии

Помимо принятия "декларации о дерусификации", новый кабинет министров намерен провести реформу контролирующих органов. Власти планируют преобразовать Центр государственного языка в независимое учреждение, укрепив его нейтральность и полномочия.

Правительство также собирается поддерживать научные исследования, направленные на изучение латышского языка и национальной истории. Отдельно предусмотрено расширение возможностей для освоения латгальского и ливского языков.

Среди общих ценностных ориентиров политики кабмина заявлено укрепление латышской культуры и национальной идентичности. При этом конкретные сроки и законопроекты для реализации всех перечисленных мер пока не названы.

Предыдущие ограничения в отношении русского языка в Латвии

Курс на сокращение сферы применения русского языка в балтийской республике последовательно реализуется в последние годы. С 1 января 2026 года в стране прекратило вещание общественное "Латвийское радио 4" (LR4), выпускавшее программы на русском языке.

Осенью парламент принял поправки, которые запрещают общественным электронным СМИ создавать контент на русском языке за исключением экстренных случаев и опровержения дезинформации. Эти ограничения полностью вступают в силу с 1 января 2027 года.

Ранее аналогичные меры затронули финансовый, книжный и образовательный секторы. В стране уже действует законодательный запрет на использование русского языка в интерфейсах банкоматов и мобильных банковских приложений, а ставка НДС на русскоязычные книги и периодику повышена с 5% до 21%. Кроме того, обучение в школах и вузах переведено на латышский язык, а в 2026 году в школах начался поэтапный отказ от преподавания русского как второго иностранного.

В России к языковой политике латвийских властей относятся резко негативно. В МИД РФ подобные шаги Риги неоднократно называли дискриминацией русскоязычного населения и нарушением международных обязательств по защите прав национальных меньшинств.

Сколько жителей Латвии считают русский язык родным

Единственным государственным языком в Латвии по конституции является латышский. При этом русский остается вторым по распространенности языком в стране.

Согласно данным Центрального статистического управления, родным русский язык называют 37,7% жителей республики. Для 64,3% населения родным является латышский, а для оставшейся части жителей – украинский, белорусский и латгальский.

В повседневном домашнем общении на русском языке говорят 34,6% латвийцев, тогда как на латышском – 62%. Наиболее высокая доля русскоязычных жителей сосредоточена в крупных городах, включая Ригу, и в восточном регионе Латгалия.