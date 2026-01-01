Глава государства сообщил, что обсуждал с Советом безопасности России возможность прекращения огня на Украине в отдельных сферах. Однако после атак на Крымский мост речи об этом больше быть не может.

"После ударов по Крымскому мосту договариваться не будем", – заявил Путин.

Президент также подчеркнул, что переправа является исключительно мирным объектом. По его словам, мост давно не используется для перемещения нефти и боеприпасов.

Путин сообщил, что автомобильной части сооружения нанесен серьезный ущерб, тогда как железнодорожная часть уже восстановлена. Он также заверил, что Крымский мост будет отремонтирован.

Что известно об атаках на Крымский мост

В ноябре Крымский мост трижды подвергался атакам беспилотников – 16, 17 и 19 ноября. После происшествий движение по автомобильной и железнодорожной частям переправы неоднократно приостанавливали.

После атаки 16 ноября автомобильное движение удалось возобновить в реверсивном режиме. В ночь на 17 ноября произошла новая атака, после которой Следственный комитет России сообщил о повреждении конструкции моста и возбудил уголовное дело о теракте. К вечеру того же дня железнодорожное сообщение полностью восстановили.

В ночь на 19 ноября движение поездов вновь остановили после очередной атаки. Минтранс сообщил, что пострадавших нет, а специалисты приступили к оценке ущерба. Власти рассматривали разные варианты восстановления переправы. Вице-премьер Марат Хуснуллин заявлял, что отдельные элементы сооружения могут быть запущены через один-два месяца, а общие сроки и план работ рассчитывают определить в течение недели.