Российский президент пообщался с представителями СМИ после саммита, который прошел в китайском Шэньчжэне. Путин назвал встречу с американским и китайским коллегами исторической страницей и отметил, что она оказалась полезной. По его словам, после официальной протокольной части лидеры перешли к свободному обмену мнениями. Президент подчеркнул, что разговор проходил в откровенной обстановке и стороны смогли лучше понять позиции друг друга.

Глава государства выразил надежду, что трехсторонние контакты будут продолжены. Он также назвал формат "Россия – Китай – США" удачным, хотя не исключил, что отдельные вопросы могут обсуждаться и в других форматах.

По словам Путина, международная безопасность во многом зависит от взаимодействия трех держав. Президент отметил, что на переговорах обсуждались реформирование ООН, вопросы безопасности в широком смысле, предотвращение распространения ядерного оружия и обеспечение свободы судоходства. Президент добавил, что у него и Трампа общие подходы и по некоторым вопросам цивилизационных ценностей.

При этом российский президент заявил, что предпочитает наличие хотя бы каких-то договоренностей между Москвой и Вашингтоном их полному отсутствию, даже если достигнутые решения впоследствии будет непросто реализовать.

Путин оценил позицию Трампа по Украине

Значительную часть общения с журналистами российский президент посвятил украинскому урегулированию. Он заявил, что Дональд Трамп искренне стремится завершить конфликт и восстановить отношения между Россией и США.

Отдельно глава государства отметил, что внутриполитическая обстановка в США остается сложной. По его словам, американская политическая система предполагает большое количество сдержек и противовесов, а также механизмов сохранения баланса между различными силами. Этим Путин объяснил непоследовательность отдельных действий Вашингтона.

Путин напомнил, что американская сторона предлагала определенные компромиссные решения, на которые Москва, по его словам, согласилась в ходе переговоров на Аляске в Анкоридже. Теперь, как считает российский лидер, вопрос заключается в том, готовы ли принять эти предложения Киев и европейские государства.

По оценке Путина, украинские власти и их европейские партнеры пока не демонстрируют готовности к необходимым компромиссам. Он также заявил, что руководство в Киеве не заинтересовано в прекращении боевых действий, поскольку в таком случае стране придется проводить выборы.

Россия готова обсуждать европейскую безопасность

Еще одной темой стали отношения России с европейскими государствами и будущее системы безопасности на континенте. Путин заявил, что требования Москвы в этой сфере пока не формулировались на переговорах во всех деталях, однако российская сторона считает их законными и готова обсуждать.

Президент также отметил, что Россия, США и Китай несут особую ответственность за международную стабильность. По его мнению, взаимодействие трех стран может способствовать урегулированию региональных конфликтов и снижению рисков глобального противостояния.

Говоря о возможном новом устройстве мира, Путин прокомментировал сравнения трехсторонней встречи с Ялтинской конференцией 1945 года. Он отметил, что не видит ничего плохого в самой Ялтинской конференции, на которой было зафиксировано окончание Второй мировой войны и победа над нацизмом.

По словам российского лидера, было бы хорошо, если бы сегодня удалось зафиксировать победу над неонацизмом.

Путин раскритиковал Международный уголовный суд

В ходе общения с журналистами российский президент также высказался о Международном уголовном суде. По его мнению, МУС явно выходит за пределы своей компетенции.

Эта тема уже поднималась на трехсторонних переговорах. Трамп также заявил, что Международный суд превысил полномочия. В принятой по итогам встречи декларации Россия, США и Китай подчеркнули важность принципа согласия государств и соблюдения иммунитетов официальных лиц.