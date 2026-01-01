"Главы государств России и США выразили признательность Китаю за организацию и проведение этого исторического трехстороннего саммита. Главы трех государств обстоятельно обменялись мнениями по текущей международной ситуации и выразили приверженность поддержанию стратегической стабильности и международной безопасности", – говорится в сообщении Кремля.

В декларации перечислены четыре основных направления сотрудничества Москвы, Вашингтона и Пекина. Лидеры заявили о намерении содействовать реформированию ООН, укреплять стабильность энергетических поставок, соблюдать иммунитеты государственных должностных лиц и вести диалог по снижению ядерных рисков.

В первом пункте документа Россия, Китай и США подтвердили приверженность реформированию Организации Объединенных Наций. Все три государства являются постоянными членами Совета Безопасности ООН. По мнению участников встречи, изменения должны позволить организации эффективнее реагировать на глобальные вызовы и выполнять основную миссию по поддержанию международного мира и безопасности.

Второй пункт касается энергетики. Три страны планируют увеличить производство и поставки продуктов нефтепереработки, подчеркнув значение стабильного энергоснабжения для всех государств.

Отдельное внимание в декларации уделено Международному уголовному суду. Путин, Трамп и Си Цзиньпин отметили, что принцип согласия государств и соблюдение иммунитетов официальных лиц имеют основополагающее значение. Лидеры также заявили, что МУС и другие аналогичные структуры не должны злоупотреблять своими полномочиями.

Этот пункт перекликается с заявлением Трампа, сделанным непосредственно во время переговоров. Американский президент утверждал, что Международный уголовный суд вышел за пределы своей юрисдикции. Ранее МУС выдал ордера на арест Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Москва и Иерусалим не признают юрисдикцию суда.

Четвертый пункт посвящен ядерной безопасности. Участники встречи подтвердили, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Россия, США и Китай намерены продолжить диалог по снижению ядерных рисков и предотвращению распространения ядерного оружия.

Тема ядерного разоружения была одной из центральных на переговорах. Еще до встречи Трамп говорил о необходимости сократить мировые ядерные арсеналы и уменьшить вероятность применения такого оружия. В начале переговоров он подчеркнул, что три крупнейшие ядерные державы обладают особыми возможностями для обсуждения этого вопроса. Си Цзиньпин, со своей стороны, назвал ядерное оружие "зависшим над головой человечества дамокловым мечом" и призвал его полностью запретить.

Украина осталась за рамками текста декларации

Несмотря на то, что украинский конфликт был одной из тем переговоров, в опубликованных четырех пунктах декларации он непосредственно не упоминается.

Владимир Путин во время вступительного выступления заявил, что у России, США и Китая есть общие интересы в урегулировании региональных кризисов, в том числе ситуации на Украине. Трамп также говорил о намерении обсудить конфликт. Однако Си Цзиньпин в своем выступлении отдельно украинскую тему не затрагивал, сосредоточившись на ответственности крупных держав за поддержание мира.

До трехсторонних переговоров Путин и Трамп провели отдельную встречу. По информации помощника российского президента Юрия Ушакова, основное внимание на ней уделили Украине.

Первая встреча трех лидеров

Переговоры Путина, Трампа и Си Цзиньпина прошли на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в государственной резиденции "Цилинь Шаньчжуан" в Шэньчжэне. Встреча продолжалась около полутора часов.

Это первые личные трехсторонние переговоры руководителей России, США и Китая. В начале встречи Трамп назвал ее исторической и заявил, что лидерам предстоит обсудить множество вопросов. Путин подчеркнул общую ответственность трех государств за международную безопасность, а Си Цзиньпин отметил, что взаимодействие крупных держав необходимо для сохранения стабильности в мире.