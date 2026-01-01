"Ядерное оружие – это зависший над головой человечества дамоклов меч. Его следует полностью запретить и окончательно уничтожить, чтобы в конечном итоге создать свободный от ядерного оружия мир", – цитирует Си Цзиньпина ТАСС.

О принципах взаимодействия великих держав

Встреча высших лидеров Китая, России и США, состоявшаяся впервые в истории, имеет новаторское значение, заявил председатель КНР. Он изложил предложение из четырех пунктов о том, как великие державы должны взаимодействовать друг с другом. Си перечислил:

принцип взаимного уважения;

принцип мирного сосуществования;

принцип сотрудничества и взаимовыгодного развития;

поддержание диалога и консультаций.

Сотрудничество великих держав в современном мире является не вопросом выбора, а необходимостью, подчеркнул Си. Политик указал на необходимость поддерживать регулярные трехсторонние обмены на высоком уровне.

О взаимном уважении и невмешательстве во внутреннюю политику

По словам Си, РФ, КНР и США должны придерживаться принципа невмешательства во внутреннюю политику друг друга.

Необходимо "уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга, социальные системы и пути развития, выбранные каждой из стран, уважать ключевые интересы и важные озабоченности друг друга", подчеркнул китайский лидер. По его мнению, правильное отношение заключается "во взаимном уважении, поиске общих точек соприкосновения при сохранении различий и совместном развитии".

"Следует отказаться от мышления холодной войны, укреплять торгово-экономическое сотрудничество, объединять преимущества ресурсной, производственной и потребительской держав, совместно расширять возможности сотрудничества и добиваться взаимной и общей выгоды. Нельзя разрывать экономические связи и цепочки поставок", – сказал председатель КНР.

О совместной победе во Второй мировой войне

Китайский лидер также напомнил, что победа Москвы, Пекина и Вашингтона во Второй мировой войне принесла мир и спокойствие всем государствам.

"Более 80 лет назад мы стали главными силами в мировой антифашистской борьбе, наши победы принесли мир и спокойствие во всем мире, это говорит нам о том, что если великие державы находятся в мире, то приносят спокойствие всему миру, но если враждуют, то приносят хаос. История – лучший учебник. Мы должны", – сказал председатель КНР.

Он заявил, что Пекин, Москва и Вашингтон должны твердо защищать послевоенный международный порядок и обеспечивать достижение целей, прописанных в Уставе ООН. Си указал, что три государства должны побуждать стороны, вовлеченные в конфликты, садиться за стол переговоров, урегулировать споры политическими и дипломатическими средствами.

О сотрудничестве и разногласиях с США

19 ноября Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп провели двустороннюю встречу. На ней китайский лидер также сделал ряд заявлений.

По его словам, Пекин и Вашингтон должны расширять перечень направлений сотрудничества и конструктивно контролировать разногласия, которые невозможно разрешить в ближайшее время, не допуская обострения.

Председатель КНР уточнил, что за последние несколько месяцев лидеры двух стран сообща прорабатывали "пути правильного взаимодействия между двумя великими державами – Китаем и США", определив новую позицию "конструктивных отношений стратегической стабильности", которые опираются на взаимное уважение. Си добавил, что это "было одобрено народами обеих стран и встретило одобрение международного сообщества".

По его оценке, китайско-американские отношения "в целом остаются стабильными и развиваются в позитивном ключе, принося реальную выгоду народам обеих стран". Тем самым Пекин и Вашингтон "обеспечивают стабильность и предсказуемость в мире".

Формирование конструктивных стратегических стабильных китайско-американских отношений – это "беспрецедентное новаторское дело", которое требует смелости и умения доводить дело до конца, отметил Си.

Он признал ведущую роль дипломатии глав государств Китая и США, добавив, что для сохранения "нынешней стабильной и позитивной динамики" в отношениях двух стран необходимо претворить в жизнь консенсус, достигнутый между главами двух государств.

Историческая встреча трех крупнейших ядерных держав

Встреча президента России Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина 19 ноября 2026 года на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) – первый в истории официальный саммит руководителей трех держав, располагающих самыми крупными ядерными арсеналами в мире. Переговоры прошли в государственной резиденции китайского лидера и продолжались около полутора часов.

Основные темы и заявления:

Ядерное разоружение. Трамп предложил обсудить сокращение ядерных арсеналов и создание нового соглашения по контролю над вооружениями, которое учитывало бы также Китай. Предыдущий договор России и США СНВ-III прекратил действие в феврале 2026 года.

Международная безопасность. Си Цзиньпин призвал к укреплению доверия между державами, уважению интересов друг друга и предотвращению ядерной войны. Путин заявил об особой ответственности трех стран за поддержание международного мира.

Украина и Иран. Конфликты затрагивались в ходе переговоров, но принципиально новых заявлений о них не прозвучало.

Мировой порядок. Трамп назвал встречу исторической, Путин напомнил о совместной ответственности трех держав за международную безопасность, а Си подчеркнул значение сотрудничества в решении глобальных проблем.

По завершении переговоров о конкретных договоренностях по ядерному разоружению или урегулированию конфликтов объявлено не было. Саммит имел прежде всего политическое и дипломатическое значение. The Wall Street Journal пишет, что встреча свидетельствует об изменении глобального баланса сил и ослаблении прежнего миропорядка с доминирующей ролью Вашингтона.

Отдельно от трехсторонних переговоров Путин провел двусторонние встречи с Трампом и Си Цзиньпином.