В этот день отмечают:

День ракетных войск и артиллерии в России;

День преподавателя высшей школы в России;

День работника стекольной промышленности России;

Всемирный день философии;

Всемирный день туалета;

День женского предпринимательства;

Международный мужской день;

День плюшевого мишки в России;

Павел Ледостав.

Праздники 19 ноября 2026 года

День ракетных войск и артиллерии. Профессиональный праздник военнослужащих и ветеранов артиллерийских подразделений. Дата связана с началом операции "Уран" 19 ноября 1942 года, когда после мощной артиллерийской подготовки войска Юго-Западного и Донского фронтов Красной армии перешли в контрнаступление под Сталинградом. Праздник впервые установили в СССР в 1944 году. В календаре современной России он был закреплен указом президента в 2006 году.

День преподавателя высшей школы в России. Профессиональный праздник установлен приказом Минобрнауки России от 1 ноября 2021 года №992, зарегистрированным Минюстом 16 ноября того же года. Дату приурочили ко дню рождения Михаила Ломоносова (19 ноября 1711 года) – ученого, с именем которого связано становление российского университетского образования. Ломоносов был одним из инициаторов создания Московского университета, открытого в 1755 году, и участвовал в разработке его образовательной концепции. Праздник посвящен преподавателям университетов, академий, институтов и других организаций высшего образования.

День работника стекольной промышленности России. Профессиональный праздник стекольщиков появился в 2000 году, его тоже приурочили ко дню рождения Михаила Ломоносова. Будучи разносторонним деятелем наук, он не только исследовал свойства стекла, но и проводил многочисленные химические эксперименты с его окрашиванием, разработал технологию получения цветных стекол и организовал производство смальты – непрозрачного цветного стекла для мозаик. В 1753 году под Петербургом была основана Усть-Рудицкая фабрика, где выпускали стеклянные изделия и мозаичные материалы. Ломоносов сам занимался созданием картин из мозаики, в том числе знаменитой "Полтавской баталии", которая с 1925 года украшает парадную лестницу здания Академии наук в Санкт-Петербурге.

Всемирный день философии. Эту международную дату учредила ЮНЕСКО в 2002 году, а в 2005-м Генеральная конференция организации постановила отмечать ее ежегодно в третий четверг ноября. В 2026 году дата выпадает на 19 ноября. Праздник призван напомнить о значении философии для развития человеческой мысли, культуры и общественного диалога. В этот день университеты, научные учреждения и культурные организации проводят лекции, дискуссии и встречи, посвященные фундаментальным вопросам бытия, этики, познания и современным проблемам человечества.

Всемирный день туалета. Международный праздник учрежден по инициативе Сингапура и официально признан Генеральной Ассамблеей ООН в 2013 году. Его задача – привлечь внимание к проблеме отсутствия безопасных туалетов и канализации. По данным ООН, этого базового удобства в мире лишены около 3,4 млрд человек. Ежегодные кампании, приуроченные к этому дню, посвящены разным аспектам проблемы: от защиты окружающей среды до здоровья и гендерного равенства. Тема 2026 года – "Безопасные туалеты. Равные возможности".

День женского предпринимательства. Международная инициатива, учрежденная американской предпринимательницей Венди Даймонд, впервые была проведена 19 ноября 2014 года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Проект задумывался как международная площадка для поддержки женщин, открывающих собственное дело, и привлечения внимания к препятствиям, с которыми они сталкиваются: недостатку финансирования, ограниченному доступу к деловым связям и гендерному неравенству. В рамках инициативы проходят конференции, деловые встречи, образовательные мероприятия и кампании по поддержке женских стартапов. По данным организаторов, признание этой даты распространилось на 144 страны.

Международный мужской день. Праздник впервые провели 19 ноября 1999 года в Тринидаде и Тобаго по инициативе преподавателя истории Джерома Тилуксинга. Постепенно дата получила распространение в других странах: по данным организаторов, ее отмечают более чем в 80 государствах. Среди основных задач праздника – привлечение внимания к мужскому здоровью, проблемам отцовства, положительным мужским ролевым моделям и улучшению отношений между мужчинами и женщинами. В 2026 году девиз праздника – "Будущее принадлежит всем". Дата не входит в официальный календарь памятных дат ООН. Не следует путать ее со Всемирным днем мужчин: его отмечают в первую субботу этого же месяца, в 2026 году она приходилась на 7 ноября.

День плюшевого мишки в России. Неофициальный праздник посвящен одной из самых узнаваемых игрушек в мире. Первые плюшевые медведи появились в начале XX века практически одновременно в Германии и США. Американская версия возникновения мишек связана с президентом Теодором Рузвельтом: в 1902 году он во время охоты отказался стрелять в измученного погоней медведя, привязанного к дереву. История попала в газеты и вдохновила владельца магазина игрушек Морриса Мичтома вместе с женой Роуз создать набивного медвежонка. Игрушку в честь президента назвали Тедди. Вскоре производство наладили на фабрике, а плюшевые медведи стали популярны далеко за пределами Америки. В России мишку чествуют 19 ноября.

Павел Ледостав (по народному календарю). Народное название дня памяти святителя Павла Исповедника, патриарха Константинопольского. Павел Ледостав связан с сезонным изменением погоды: крестьяне заметили, что к 19 ноября реки и озера, как правило, начинают покрываться льдом. В этот день рыбаки осматривали снасти и готовились к зимнему подледному промыслу. По состоянию льда судили о будущем урожае: гладкая ледяная поверхность обещала ровные хлебные колосья, а ледяные нагромождения – богатую жатву.