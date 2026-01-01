"Нам нужно понять, с чем Европа придет на эти переговоры. И поэтому мы по дипломатическим каналам предложили европейцам приехать в Москву для того, чтобы определить их позицию. А после этого мы решим, в каком формате будем продолжать диалог с Украиной", – сказал глава государства.

Путин отметил, что обсуждать вопросы европейской безопасности без участия самих европейских стран было бы странно. По его словам, Москва не возражает против их участия в переговорах, однако сначала хочет понять, какие предложения они готовы представить.

Говоря о перспективах отношений с европейскими странами, российский лидер выразил сомнение, что полноценная нормализация возможна без смены политических элит в некоторых государствах Европы.

"Мне иногда кажется, что без смены политических элит в некоторых европейских странах, наверное, ничего невозможно будет сделать для полноценной нормализации отношений", – заявил президент.

Он также прокомментировал экономическое взаимодействие с Европой. По словам Путина, если европейские народы хотят продолжать оказывать финансовую поддержку Украине, это их решение.

Россия согласилась включить безопасность Украины в общеевропейскую повестку

Отдельно Путин затронул вопрос расширения НАТО и напомнил, что Москва неоднократно заявляла о неприемлемости вступления Украины в Альянс.

Президент указал, что в декларации о независимости Украины был закреплен ее нейтральный статус. Однако впоследствии Киев и НАТО стали говорить о возможности вступления страны в военный блок. По словам Путина, российская сторона неоднократно предупреждала, что такой сценарий для нее неприемлем, но ее позицию не учитывали.

При этом Москва согласилась с предложением американских переговорщиков о том, что безопасность Украины должна рассматриваться в контексте общеевропейской безопасности, сообщил российский лидер.

Путин заявил о готовности России к прекращению конфликта

Президент также подчеркнул, что Россия не заинтересована в продолжении вооруженного конфликта. По его словам, дальнейшее развитие ситуации зависит в том числе от позиции Киева.

Путин заявил, что Украина должна согласиться на компромиссы, которые американская сторона предлагала еще до встречи на Аляске в Анкоридже. Россия, по его словам, приняла эти предложения, теперь решение остается за украинской стороной.

"У нас нет никакого желания продолжать этот конфликт вооруженный. Но вопрос не только или даже не столько в нас сегодня. Вопрос в украинской стороне", – сказал президент.

Владимир Путин находится в Шэньчжэне 18–19 ноября, где проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. На полях форума состоялась трехсторонняя встреча лидеров России, США и Китая, после которой российский лидер подвел итоги исторического саммита.