Путин подвел итоги встречи с Трампом и Си Цзиньпином

Президент России Владимир Путин заявил, что переговоры с американским лидером Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином прошли успешно, а дискуссия получилась откровенной. Путин выразил надежду, что подобный формат получит продолжение. Трамп искренне стремится завершить конфликт и восстановить отношения между Россией и США, отметил российский лидер.

Путин, Трамп и Си Цзиньпин приняли совместную декларацию

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп, а также председатель КНР Си Цзиньпин приняли совместную декларацию о мире по итогам первой трехсторонней встречи в китайском Шэньчжэне, которая состоялась 19 ноября 2026 года. Об этом сообщил Кремль, опубликовавший текст документа.

Атака на Курск: пострадали 11 человек, повреждены дома, здания суда и медколледжа

Украинские беспилотники атаковали Курск утром в четверг, 19 ноября 2026 года. Повреждения после падения обломков сбитых дронов от взрывной волны получили многоквартирный дом, частные дома, здание Арбитражного суда, Центральная городская библиотека, Дом быта, Курский медколледж и травмпункт.

Россия пригласила представителей ЕС в Москву

Россия по дипломатическим каналам предложила европейским представителям приехать в Москву, чтобы изложить свою позицию по урегулированию украинского конфликта. После этого российская сторона определит, в каком формате продолжать диалог с Киевом, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам рабочей программы в Шэньчжэне.

Хакеры атаковали Еврокомиссию с помощью ИИ

Европейская комиссия столкнулась с масштабной кибератакой, которая могла привести к утечке значительного объема персональных данных ее сотрудников. Из-за инцидента несколько внутренних сервисов оказались недоступны более чем на 10 дней.