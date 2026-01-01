Путин подвел итоги встречи с Трампом и Си Цзиньпином
Президент России Владимир Путин заявил, что переговоры с американским лидером Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином прошли успешно, а дискуссия получилась откровенной. Путин выразил надежду, что подобный формат получит продолжение. Трамп искренне стремится завершить конфликт и восстановить отношения между Россией и США, отметил российский лидер.
Путин, Трамп и Си Цзиньпин приняли совместную декларацию
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп, а также председатель КНР Си Цзиньпин приняли совместную декларацию о мире по итогам первой трехсторонней встречи в китайском Шэньчжэне, которая состоялась 19 ноября 2026 года. Об этом сообщил Кремль, опубликовавший текст документа.
Атака на Курск: пострадали 11 человек, повреждены дома, здания суда и медколледжа
Украинские беспилотники атаковали Курск утром в четверг, 19 ноября 2026 года. Повреждения после падения обломков сбитых дронов от взрывной волны получили многоквартирный дом, частные дома, здание Арбитражного суда, Центральная городская библиотека, Дом быта, Курский медколледж и травмпункт.
Россия пригласила представителей ЕС в Москву
Россия по дипломатическим каналам предложила европейским представителям приехать в Москву, чтобы изложить свою позицию по урегулированию украинского конфликта. После этого российская сторона определит, в каком формате продолжать диалог с Киевом, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам рабочей программы в Шэньчжэне.
Хакеры атаковали Еврокомиссию с помощью ИИ
Европейская комиссия столкнулась с масштабной кибератакой, которая могла привести к утечке значительного объема персональных данных ее сотрудников. Из-за инцидента несколько внутренних сервисов оказались недоступны более чем на 10 дней.