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В Генпрокуратуре заявили, что в адрес Wikimedia Foundation, Inc. направлено предупреждение о возможности признания деятельности организации нежелательной в случае продолжения деструктивной антироссийской работы. В качестве правового основания указан закон "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации".

Что такое Wikimedia Foundation

Wikimedia Foundation (Фонд "Викимедиа") – американская некоммерческая благотворительная организация со штаб-квартирой в Сан-Франциско. Она была основана в 2003 году для финансовой, юридической и технической поддержки свободных интернет-проектов, крупнейшим из которых выступает онлайн-энциклопедия "Википедия".

Сам фонд отвечает только за работу серверов, программного обеспечения и брендов, а бюджет формирует преимущественно за счет добровольных пожертвований читателей. Статьи энциклопедии пишут, правят и проверяют волонтеры по всему миру, поэтому формально организация не выполняет функции редакции и не определяет содержание конкретных публикаций.

История претензий и штрафов к владельцу "Википедии" в России

Конфликт российских регуляторов с американским фондом Wikimedia Foundation длится с 2022 года. Роскомнадзор неоднократно требовал от платформы удалить десятки материалов, которые ведомство признало недостоверными или запрещенными в стране, включая публикации о ходе специальной военной операции и дислокации российских воинских частей.

Из-за отказа исполнять эти предписания российские суды регулярно привлекают организацию к административной ответственности по статье 13.41 КоАП РФ. Так, в марте 2024 года Таганский районный суд Москвы назначил владельцу "Википедии" штраф в размере 3 млн рублей за отказ удалить недостоверную информацию, а 10 ноября 2026 года эта же инстанция оштрафовала фонд на 15,2 млн рублей сразу по четырем протоколам. Кроме того, поисковые системы обязаны сопровождать ссылки на энциклопедию специальной маркировкой о нарушении законодательства РФ, а сам фонд включен в перечень иностранных ИТ-компаний, подпадающих под закон о "приземлении".

Что означает статус нежелательной организации по российским законам

Статус нежелательной организации в России подразумевает полный запрет на присутствие и работу иностранной структуры в стране. Если Генпрокуратура примет такое решение в отношении владельца "Википедии" и Минюст внесет Wikimedia Foundation в соответствующий реестр, фонд не сможет открывать филиалы, проводить финансовые операции и распространять свои материалы, а сама интернет-энциклопедия будет заблокирована.

Для российских граждан и компаний этот статус создает прямые юридические риски. Закон запрещает любое участие в деятельности такой структуры, включая репосты, публикацию активных гиперссылок на страницы "Википедии", переводы пожертвований и волонтерское написание или редактирование статей. За первое нарушение грозит штраф по статье 20.33 КоАП РФ, а за повторное или за финансирование предусмотрена уголовная ответственность по статье 284.1 УК РФ вплоть до лишения свободы.