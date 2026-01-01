Вице-премьер Андрей Никитин также сообщал, что движение по первому пути железнодорожной части моста открыто. По его словам, организуется работа по перевозке пассажиров и вводу поездов в график, все необходимые поручения Минтрансу даны.

В компании "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ, оператор железнодорожных пассажирских перевозок в Крым и Севастополь) уточнили, что вслед за первым составом до станции Керчь-Южная Новый парк должны были отправиться поезда № 007/008 Санкт-Петербург – Керчь и № 27/28 Москва – Керчь. К вечеру четверга все составы, задержанные из-за перекрытия, прибыли на станции назначения. Поезда отправлением в четверг и далее ГСЭ планирует отправлять по расписанию, без корректировок.

Третья атака на Крымский мост за неделю: что известно

Крымский мост подвергся атаке в ночь на четверг. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о перекрытии движения, Минтранс объявил о приостановке движения поездов и начале оценки ущерба. Пострадавших нет. В пути задержались три пассажирских поезда "Таврия". Атака стала третьей за неделю: мост также атаковали в ночи на 16 и 17 ноября, после чего движение по переправе неоднократно ограничивали.

На случай ограничений движения по мосту российские власти подготовили альтернативные способы перевозки грузов и пассажиров. "Естественно, были подготовлены все альтернативные способы перевозки грузов, перевозки людей. Эти решения будут задействованы", – заявил вице-премьер Андрей Никитин в интервью ИС "Вести". По его словам, власти знают, как организовать перевозки на период восстановления моста. Никитин процитировал пресс-секретаря президента Дмитрий Пескова: "Мост будет восстановлен и будет еще лучше прежнего".

После атаки в ночь на 17 ноября вице-премьер Марат Хуснуллин сообщал, что власти обсудили доставку грузов на полуостров по альтернативным маршрутам. Власти Крыма и Севастополя заявляли, что перекрытие моста не нарушило логистику поставок грузов и топлива на полуостров.

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай на саммит АТЭС заявил, что Россия будет защищать трассу "Новороссия", которая ведет к мосту через Запорожскую и Херсонскую области, усиливать там присутствие, отодвигать противника на этом и других направлениях и создавать полосы безопасности вдоль границы.

Путин напомнил, что представители киевского режима неоднократно говорили о желании уничтожить мост, и сообщил о потерях на трассе: по его словам, как правило, гибнут гражданские люди, в том числе водители. "Отчасти это напоминает «Дорогу жизни» во время войны по льду Ладожского озера", – сказал Путин.

Россия ответит на удары по Крымскому мосту, причем ответные действия для Украины будут гораздо более болезненными, заявлял российский лидер.

"Тут, собственно, никаких сомнений нет, что мост будет восстановлен и будет еще лучше прежнего", – заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с "Известиями".

Масштаб повреждений после третьей за неделю атаки пока оценивается. Министр транспорта Дмитрий Ядров сообщил, что специалисты обследуют поврежденное железнодорожное полотно. Движение поездов осуществляется по первому пути.