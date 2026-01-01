По данным российского военного ведомства, дроны обезврежены над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Смоленской, Тульской, Орловской, Псковской, Ростовской, Волгоградской областей, Краснодарского края, Крыма, Московского региона и над акваториями Азовского и Чёрного морей.

Последствия атак в регионах РФ

Глава Смоленской области Василий Анохин сообщил, что минувшей ночью регион подвергся массированной атаке БПЛА. "Есть повреждения гражданского объекта промышленности, объекта энергетики и частного жилого дома. Пострадавших и погибших нет", – написал губернатор в своем канале в мессенджере "Макс". Он указал, что сотрудники оперативных и экстренных служб занимаются ликвидацией последствий налета дронов.

С 9:00 19 ноября до 9:00 20 ноября над Курской областью нейтрализовали 44 беспилотника различного типа, было пять сбросов взрывных устройств с БПЛА и три артобстрела отселенных районов приграничья, сообщил губернатор Александр Хинштейн. Он указал, что в Хомутовском районе был поврежден объект энергетики и нарушено электроснабжение 20 населенных пунктов, подачу электричества уже восстановили. В Железногорском районе украинский дрон атаковал люк тепловоза, направлявшегося на станцию. Задержки поездов не было.

В результате атак со стороны ВСУ в Курске пострадали 13 человек, трое из них госпитализированы. Повреждения получили музыкальный колледж-интернат слепых, дом быта, арбитражный суд, 36 многоквартирных домов, 64 частных дома, 68 автомобилей. В поселке имени Карла Либкнехта Курчатовского района повреждены фасады двух домов.

Погибших нет, добавил Хинштейн.

Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область беспилотники уничтожены в Таганроге, Шахтах, Новошахтинске, а также в Неклиновском и Зимовниковском районах, рассказал губернатор региона Юрий Слюсарь. "Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала", – указал он в своем канале в мессенджере "Макс".

По данным губернатора Белгородской области Александра Шуваева, над регионом за минувшие сутки сбито 107 беспилотников, удары наносились по Белгороду и еще 10 районам. Также ВСУ 10 раз обстреляли регион из артиллерии. Пострадала мирная жительница, сообщил чиновник в соцсетях.

Глава Калужской области Владислав Шапша сообщил в соцсетях об уничтожении 16 БПЛА над территориями семи округов. Пострадавших и разрушений нет, указал он.

Накануне утром украинские беспилотники также атаковали Курск. Как сообщил Хинштейн, пострадали 11 человек.