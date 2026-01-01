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"При соблюдении определенных условий и если успехи будут, отмена санкций против России возможна", – цитирует канцлера "Интерфакс".

Также Мерц заявил, что в Европе сложился широкий консенсус в отношении продолжения финансовой поддержки Киева.

Саммит союзников Украины в Берлине

Заявления канцлера ФРГ прозвучали на пресс-конференции по итогам заседания так называемой "коалиции желающих", которое прошло в Берлине. Встречу организовали Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Энди Бернем.

В саммите приняли участие представители 37 государств, а также руководство Евросоюза и НАТО. По итогам дискуссий Мерц подтвердил, что на будущих переговорах Европу будут представлять пять государств – Германия, Великобритания, Франция, Италия и Польша – в координации с европейскими институтами.

Трехсторонняя встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина в Шэньчжэне

Первые в истории совместные переговоры президента России Владимира Путина, главы США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина состоялись 19 ноября на полях 33-го саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне. Беседа лидеров продолжалась около полутора часов.

По итогам встречи стороны приняли совместную декларацию о мире. В документе основное внимание уделили стратегической стабильности, снижению ядерных рисков, реформированию ООН и вопросам энергетической безопасности. Ситуация вокруг Украины в итоговом тексте не упоминалась, хотя Трамп в ходе открытой части переговоров выразил надежду на скорое завершение конфликта.

Санкционная и финансовая повестка Евросоюза

Параллельно с заявлениями Фридриха Мерца о возможном смягчении ограничений Еврокомиссия продолжает работу над 22-м пакетом антироссийских мер. Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что предложения будут представлены на следующей неделе, перед внеочередным саммитом ЕС 26-27 ноября. Конкретные параметры нового пакета официально не раскрывались, однако ранее Совет ЕС уже расширил действующие черные списки против российских банков, нефтеперерабатывающих заводов и структур, связанных с "теневым флотом".

Финансовая поддержка Киева, о консенсусе по которой упомянул Мерц, также остается предметом обсуждения внутри блока. Накануне берлинского саммита Еврокомиссия внесла законопроект о предоставлении Украине дополнительного кредита в размере до €45 млрд на 2027 год. По словам канцлера, инициатива получила одобрение партнеров, однако ряд государств ЕС, включая Венгрию, Словакию, Чехию и Болгарию, ранее заявили об отказе участвовать в этом финансировании.