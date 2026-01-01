"Самолет упал в безлюдном районе. На борту вместе с экипажем находились 19 человек, все они погибли", – говорится в сообщении ведомства.

Предварительная причина катастрофы – техническая неисправность.

Для установления всех обстоятельств на месте работает комиссия ВКС России.

Ранее глава Кузбасса Илья Середюк уточнил, что на месте ЧП развернут штаб под его руководством. Он добавил, что самолет, по предварительным данным, пролетал через область.

К работам привлечены силы МЧС, полиция, Росгвардия, а также сотрудники Центра медицины катастроф.