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Как сообщает "Интерфакс", посланник американского лидера добавил, что гарантии на основе статьи 5 устава НАТО станут частью "более масштабного пакета мер в сфере безопасности".

Также Кушнер заявил, что встреча с участниками "коалиции желающих" в Берлине оказалась результативной для выстраивания общей позиции по Украине.

"Я думаю, что мы добились дальнейшего прогресса. Я думаю, что наши позиции стали намного ближе, проясняются детали. И это крайне важно перед следующим раундом переговоров", – отметил спецпосланник.

Он подчеркнул, что Вашингтон не намерен заключать какие-либо договоренности без учета мнения Европы и Киева.

Статья 5 Североатлантического договора

Статья 5 устава НАТО закрепляет принцип коллективной обороны альянса. Согласно этому положению, нападение на одного или нескольких участников блока в Европе или Северной Америке рассматривается как нападение на все страны организации в целом.

При задействовании этой нормы члены альянса оказывают помощь, предпринимая такие действия, какие сочтут необходимыми, включая применение вооруженной силы. За всю историю существования НАТО статья 5 применялась лишь однажды – после терактов в США 11 сентября 2001 года.

Поскольку Украина не входит в блок, прямое действие этого пункта на нее не распространяется, поэтому западные страны обсуждают создание отдельного механизма гарантий. В Москве ранее неоднократно заявляли о неприемлемости любых форматов безопасности, которые подразумевают втягивание Украины в орбиту НАТО или размещение на ее территории иностранных воинских контингентов. Российская сторона настаивает на нейтральном, внеблоковом и безъядерном статусе республики как одном из базовых условий урегулирования конфликта.

Саммит "коалиции желающих" в Берлине

Заявления Джареда Кушнера прозвучали по итогам заседания так называемой "коалиции желающих", которое прошло 19 ноября в Берлине. Встречу организовали канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Энди Бернем.

В дискуссиях приняли участие представители 37 государств, а также руководство Евросоюза и НАТО. Одной из главных тем переговоров стала выработка параметров будущих гарантий безопасности для Киева и согласование общей позиции западных стран перед следующими дипломатическими контактами.

Роль Джареда Кушнера в переговорном процессе

Джаред Кушнер – американский бизнесмен, инвестор и зять президента США Дональда Трампа. Во время первого президентского срока Трампа (в 2017-2021 годах) он занимал пост старшего советника главы государства и курировал ряд ключевых внешнеполитических направлений, включая ближневосточное урегулирование и подготовку "Авраамовых соглашений" по нормализации отношений Израиля с арабскими странами.

После возвращения Трампа в Белый дом Кушнер вновь подключился к дипломатической работе администрации в статусе специального посланника. В 2026 году он вошел в переговорную группу Вашингтона по украинскому урегулированию, участвуя в консультациях с европейскими союзниками, Киевом и представителями Москвы.

Ранее американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что гарантии безопасности для Украины будут работать только при согласии РФ.