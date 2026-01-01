Чиновник администрации президента заявил изданию, что у Дэвис достаточно опыта для этой должности и что она уже утверждена сенатом. По данным Axios, ранее Дэвис была главным советником главы Пентагона Пита Хегсета по вопросам управления информацией, ИТ, кибербезопасности и обеспечения достоверности данных. До работы в администрации Трампа она отвечала за глобальную киберустойчивость в Unilever.

Уход Кэрнкросса Axios охарактеризовал как дружественный. В то же время, по словам двух представителей Белого дома, новый руководитель аппарата администрации Стивен Миллер добивался перестановок и уволил Кэрнкросса, посчитав, что ему не хватает профильных знаний для этой работы. Еще один источник сообщил, что поиск замены начался две недели назад.

Директор по национальной кибербезопасности США возглавляет Управление по национальной кибербезопасности при Белом доме (ONCD) и выступает главным советником президента по вопросам киберполитики, стратегии и защиты киберпространства. Должность была создана в 2021 году.

В обязанности директора входит подготовка рекомендаций для президента, Совета национальной безопасности и Совета внутренней безопасности по киберзащите, сдерживанию угроз и новым технологиям, а также согласование реализации национальной киберстратегии между федеральными агентствами. Директор также лично организует противодействие наиболее масштабным кибератакам.