Ингредиенты:

квашеная капуста – 500 г;

свежая белокочанная капуста – 500 г;

свинина – 400-500 г;

копченые колбаски – 150-200 г;

лук репчатый – 1 шт. крупного размера или 2 средних;

морковь – 1 шт. среднего размера;

чернослив без косточек – 50-60 г;

томатная паста – 2,5 ст. л.;

рафинированное растительное масло – 2-3 ст. л.;

вода или мясной бульон – 100 мл;

семена тмина – 0,5 ч. л.;

семена кориандра – 0,5 ч. л.;

лавровый лист – 1-2 шт.;

соль, черный молотый перец – по вкусу.

Квашеная капуста придает характерную кислинку, а свежая смягчает вкус и добавляет сладость. Оригинальные рецепты предполагают, что нужно использовать несколько видов мяса, например свинину и говядину. Чтобы блюдо приобрело характерный аромат дымка, в него добавляют копченую грудинку, охотничьи колбаски, копченое сало. Бигос тушат на медленном огне несколько часов, чтобы все вкусы объединились, а капуста стала мягкой и пропиталась мясным соком. По опыту, количество ингредиентов и время приготовления можно сократить – все равно получится вкусно.

Для быстрого бигоса на сковороде лучше всего использовать свинину без кости и с жирком (окорок, лопатку или шею) и копченые охотничьи колбаски – они дают тот самый аромат дымка и наваристость всего за 45–50 минут, без многочасового томления.

Как приготовить быстрый бигос из капусты с мясом

Готовлю ингредиенты. Свежую капусту, морковь и лук мою. У кочана удаляю верхние поврежденные листья, лук и морковь чищу. Квашеную капусту пробую: если она слишком кислая или пересоленная, промываю в холодной воде и хорошо отжимаю. Режу свинину небольшими кусочками (примерно 2×2 см), колбаски – кружочками толщиной около 5 мм. Лук режу полукольцами, морковь тру на крупной терке, свежую капусту тонко шинкую, а чернослив нарезаю полосками. В глубокой широкой сковороде разогреваю масло на огне немного больше среднего. Кладу кусочки свинины и жарю их 8-10 минут, чтобы на каждой стороне была румяная корочка. Добавляю колбаски и жарю еще 3–4 минуты, чтобы из них вытопился ароматный жирок. Кладу в сковороду лук и морковь, обжариваю вместе с мясом и колбасками около пяти минут, помешивая, до мягкости лука. Добавляю томатную пасту, перемешиваю и прогреваю 1–2 минуты. Выкладываю в сковороду сначала квашеную капусту, а сверху – свежую (так она быстрее оседает под паром). Вливаю воду или бульон, накрываю крышкой и тушу на среднем огне 10 минут. Перемешиваю содержимое сковороды, добавляю чернослив, соль (если нужно) и специи. Убавляю огонь до минимума, накрываю крышкой и тушу еще 25–30 минут до готовности, периодически помешивая. Снимаю крышку и дотушиваю бигос на среднем огне 3–5 минут, чтобы выпарилась лишняя жидкость – блюдо должно быть густым и сочным, а не водянистым.

Постоянно есть квашеную капусту, приготовленную "по классике", надоедает. Поэтому, когда наступает сезон домашних заготовок, я использую разные рецепты. Особенно семье и всем гостям нравится капуста с яблоками, имбирем и пряностями.