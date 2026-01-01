Он отметил, что регулярно получает доклады главы Министерства транспорта РФ Дмитрия Ядрова по ситуации с перевозками грузов и пассажиров на полуостров. По словам Никитина, Минтранс ежедневном режиме проводит заседание штаба по логистике в связи с ситуацией с Крымским мостом, передает ТАСС.

Крымский мост соединяет Таманский полуостров в Краснодарском крае с Керченским полуостровом в Крыму. Длина моста – 19 км, из них примерно 7,5 км проходят над водой. Конструкция включает автомобильное и железнодорожное полотна. Автодорога состоит из четырех полос, железнодорожная ветка имеет два пути.

За последние дни Вооружённые силы Украины атаковали Крымский мост трижды, в результате чего были повреждены его конструкции.

В ночь на 16 ноября мост перекрыли после атаки БПЛА. Автомобильное движение было закрыто более чем на 16 ч. Проезд открыли вечером в реверсивном режиме. Как указывали в Минтрансе, железнодорожное движение осуществляется в штатном порядке. Однако из-за ночных перекрытий Крымского моста несколько поездов задерживались.

Вторая атака произошла в ночь на 17 ноября. После нее железнодорожное сообщение по Крымскому мосту приостановили, днем оно возобновилось. Сроки восстановления движения по автомобильной части моста не назывались.

В ночь на 19 ноября глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что Крымский мост подвергся новой атаке. Минтранс объявил о приостановке движения поездов. Вечером в пятницу в ведомстве проинформировали, что железнодорожное движение возобновлено по первому пути.

Как сообщил 20 ноября вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, точные сроки восстановления Крымского моста станут понятны после выдачи инженерных проектных решений. "Мы понимаем, что у нас повреждена основная балка пролета арочного моста. Сама арка повреждена", – сказал он в ответ на вопрос журналистов, что конкретно было повреждено. Замглавы российского правительства также сообщил, что специалисты рассматривают два варианта восстановления моста.