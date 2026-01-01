Содержание:

Также в российском военном ведомстве проинформировали об обстановке на основных направлениях в зоне спецоперации и суточных потерях противника.

Обстановка в зоне ответственности группировки "Север"

Бойцы улучшили свое тактическое положение. В Харьковской области нанесено поражение противнику в районах населенных пунктов Муравское, Плоское, Колодезное и Лебедевка. В Сумской области – около Княжичей, Ястребиного, Кровного и города Сумы. Суточные потери украинских формирований – до 260 военнослужащих, две бронемашины, 13 автомобилей, станция радиоэлектронной и станция контрбатарейной борьбы, а также станция радиоэлектронной разведки, сообщается в сводке Минобороны РФ.

Обстановка в зоне ответственности группировки "Запад"

Подразделения группировки "Запад" улучшили свое положение по переднему краю и нанесли поражение противнику около Маяков, Лозового, Стародубовки и Карповки в Донецкой Народной Республике (ДНР). За сутки украинская сторона потеряла до 200 военнослужащих, бронемашину, 13 автомобилей и артиллерийское орудие.

Обстановка в зоне ответственности группировки "Юг"

Подразделения группировки "Юг" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение противнику около Барвенкова в Харьковской области, а также вблизи Краматорска, Дружковки и Николаевки в ДНР. За сутки украинские формирования потеряли до 165 человек, пять бронемашин, 32 автомобиля и артиллерийское орудие.

Обстановка в зоне ответственности группировки "Центр"

Подразделения группировки "Центр" продолжали ведение активных наступательных действий и нанесли поражение украинским формированиям в ДНР в районах населенных пунктов Курицыно, Веровка, Новокриворожье, Андреевка, Сергеевка, Новофёдоровка, Михайловка, Новопавловка и Белозерское. Суточные потери противника – свыше 335 военнослужащих, девять бронемашин, семь автомобилей и артиллерийское орудие.

Обстановка в зоне ответственности группировки "Восток"

Подразделения группировки "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли ему поражение около Покровского в Днепропетровской области, а также вблизи населенных пунктов Ясная Поляна, Трудовое, Новотроицкое, Жёлтая Круча, Славное и Счастливое в Запорожской. За сутки ВСУ потеряли до 205 военнослужащих и восемь автомобилей.

Обстановка в зоне ответственности группировки "Днепр"

Подразделения группировки "Днепр" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Балабино, Червоный Жовтень и Преображенка в Запорожской области. Суточные потери противника – до 20 военнослужащих и 13 автомобилей.

С 14 по 20 ноября российские войска нанесли два массированных и 11 групповых ударов по предприятиям военной промышленности, объектам инфраструктуры и логистическим центрам Украины. Группировка "Восток" взяла под контроль Терсянку и Заливное в Запорожской области.