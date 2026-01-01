Комментируя решение, глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что выделенные средства укрепят позиции Киева "как на поле боя, так и за столом переговоров".

Это первые с 2024 года средства ЕФМ, направленные именно на новые контракты для Киева. В Совете ЕС уточнили, что для запуска финансирования одобрены два решения, которые реализуют политическую договоренность стран-членов от 25 сентября 2026 года об общей мобилизации €6,6 млрд через этот фонд.

В октябре Совет уже распределил €4,9 млрд из этой суммы: €4,7 млрд направили на возмещение странам ЕС расходов за уже переданное оружие, а €230 млн – на финансирование военной учебной миссии (EUMAM).

Ранее правительство Виктора Орбана блокировало выплаты из фонда. Весной 2026 года кабинет Петера Мадьяра снял вето, после чего в сентябре ЕС разблокировал €6,6 млрд из ЕФМ. Эти деньги пошли на компенсацию странам ЕС за поставки вооружений Украине из их складов, осуществленные в 2024 году, а не на новые закупки.

С 2021 года Евросоюз предоставил Украине через ЕФМ уже €11,8 млрд (из них €9,9 млрд составили компенсации странам ЕС за двустороннюю военную помощь и €950 млн – расходы на миссию EUMAM). Кроме того, через этот механизм Брюссель направил €3,5 млрд чрезвычайных доходов от замороженных российских активов, причем на €1,5 млрд из них закупили технику напрямую у украинского оборонно-промышленного комплекса.