Актёр Брэд Питт в роли Клиффа Бута в фильме "Однажды в… Голливуде" (2019)

The Guardian отметила возвращение Питта как "чрезвычайно обаятельное", подчеркнув, что его герой по-прежнему сочетает невозмутимость, обаяние и скрытую опасность. Издание также похвалило энергичную постановку Дэвида Финчера, черный юмор и атмосферу американского кино 1970-х.

Screen International назвало картину удачным продолжением истории, подчеркнув продуктивное сочетание скрупулезной режиссуры Финчера и характерного сценарного стиля Квентина Тарантино. По мнению рецензента, Питт возвращается к роли Клиффа Бута с прежней непринужденностью и добавляет персонажу новые эмоциональные оттенки.

Associated Press указало на недостаточную цельность повествования: при множестве занимательных эпизодов, эффектных диалогов и стилистически выразительных сцен основная криминальная линия запускается поздно и не всегда производит нужное впечатление.

TheWrap оценил фильм сдержанно, назвав его добротным, но затянутым развлечением. При этом финал удостоился отдельных похвал за фирменное для Тарантино сочетание жестокости, черного юмора и зрелищности.

Прокат стартует в кинотеатрах IMAX 25 ноября. 23 декабря фильм станет доступен на Netflix.

О чем фильм "Новые похождения Клиффа Бута"

"Новые похождения Клиффа Бута" (The Adventures of Cliff Booth) – это криминальный комедийно-драматический фильм режиссера Дэвида Финчера по сценарию Квентина Тарантино, являющийся спин-оффом и продолжением картины "Однажды... в Голливуде".