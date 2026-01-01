The Guardian отметила возвращение Питта как "чрезвычайно обаятельное", подчеркнув, что его герой по-прежнему сочетает невозмутимость, обаяние и скрытую опасность. Издание также похвалило энергичную постановку Дэвида Финчера, черный юмор и атмосферу американского кино 1970-х.
Screen International назвало картину удачным продолжением истории, подчеркнув продуктивное сочетание скрупулезной режиссуры Финчера и характерного сценарного стиля Квентина Тарантино. По мнению рецензента, Питт возвращается к роли Клиффа Бута с прежней непринужденностью и добавляет персонажу новые эмоциональные оттенки.
Associated Press указало на недостаточную цельность повествования: при множестве занимательных эпизодов, эффектных диалогов и стилистически выразительных сцен основная криминальная линия запускается поздно и не всегда производит нужное впечатление.
TheWrap оценил фильм сдержанно, назвав его добротным, но затянутым развлечением. При этом финал удостоился отдельных похвал за фирменное для Тарантино сочетание жестокости, черного юмора и зрелищности.
Прокат стартует в кинотеатрах IMAX 25 ноября. 23 декабря фильм станет доступен на Netflix.
О чем фильм "Новые похождения Клиффа Бута"
"Новые похождения Клиффа Бута" (The Adventures of Cliff Booth) – это криминальный комедийно-драматический фильм режиссера Дэвида Финчера по сценарию Квентина Тарантино, являющийся спин-оффом и продолжением картины "Однажды... в Голливуде".
- Сюжет и место действия. События разворачиваются в Лос-Анджелесе в 1977 году, спустя почти десять лет после финала оригинального фильма.
- Новый род занятий героя. Бывший каскадер Клифф Бут (Брэд Питт) отошел от трюков в кино и теперь работает "решалой" (фикcером) – неофициальным посредником, который улаживает деликатные и скандальные проблемы представителей голливудской киноиндустрии.
- Завязка конфликта. Привычный уклад Клиффа нарушается после знакомства с голливудским агентом Карен Кросби (Элизабет Дебики), которая просит его помочь ее клиенту – актеру Чарли Питерсу (Скотт Каан).
- Развитие истории. Взявшись за это дело, Бут оказывается втянутым в опасную криминальную историю с шантажом, насилием и черным юмором в духе американского кино 1970-х годов.