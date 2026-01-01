По данным ведомства, дроны уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Смоленской областей, Крыма и над акваторией Чёрного моря.

Последствия атак в регионах РФ

Массированному налету дронов ночью и утром 21 ноября подверглась Ленинградская область. Губернатор региона Александр Дрозденко около 8:30 мск сообщил, что в общей сложности сбит 61 беспилотник. "Боевая работа продолжается", – написал чиновник в своем канале в мессенджере "Макс". Впоследствии Дрозденко уточнил, что за ночь над территорией региона было обезврежено 73 БПЛА.

Поздним вечером 20 ноября в результате атаки БПЛА ВСУ на коммерческий объект в Белгороде пострадали два человека, у одного мужчины – осколочные ранения, у другого – акубаротравма, сообщил мэр города Валентин Демидов. Медики оказали пострадавшим необходимую помощь, отметил он.

Два человека получили ранения вследствие украинской атаки в Брянской области, сообщил утром 21 ноября глава региона Егор Ковальчук.

"В д. Подлесные Новосёлки Севского района дрон-камикадзе атаковал движущийся автомобиль. 44-летний водитель получил ранения. Он госпитализирован. В с. Воронок Стародубского района ранен 21-летний местный житель, который ехал на мопеде. Молодой человек доставлен в больницу", – написал он в своем канале в "Максе". По данным властей региона, за сутки над Брянской областью уничтожены 133 беспилотника самолетного типа.

Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил о ликвидации 54 дронов над территорией региона в течение минувшей ночи. Пострадавших и разрушений нет, добавил глава региона.

Глава Калужской области Владислав Шапша проинформировал об уничтожении одного беспилотника над территорией Кировского муниципального округа. "На месте работает оперативная группа. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет", – написал он в "Максе".

Глава Курской области Александр Хинштейн указал, что с 9:00 20 ноября до 9:00 21 ноября над регионом сбито 132 украинских беспилотника различного типа, 14 раз ВСУ обстреляли из артиллерии отселенные районы приграничья. "В результате атак в селе Мокрушино Беловского района повреждены кровля дома и гараж, два легковых автомобиля. Погибших и пострадавших нет", – сообщил он в "Максе".

Два беспилотника уничтожены в небе над Воронежем и одним из районов области, сообщил в соцсетях губернатор Александр Гусев. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

В ночь на пятницу, 20 ноября, силы ПВО перехватили и уничтожили 310 дронов самолетного типа, доложили в Минобороны России. Глава Смоленской области Василий Анохин сообщил, что в результате массированной атаки БПЛА повреждения получили объект промышленности, объект энергетики и частный жилой дом.

Обновлено в 11:09.