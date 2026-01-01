В ночь на субботу Дрозденко объявил о беспилотной опасности в регионе. "Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области", – написал он.

Губернатор также предупредил о возможном понижении скорости мобильного интернета в регионе.

Впоследствии Дрозденко уточнил, что за ночь над Ленинградской областью сбито 73 БПЛА. "Последствия атаки уточняются. В ближайшее время ожидаем отбой тревоги", – написал он в своем канале в мессенджере "Макс".

Ленинградская область часто подвергается атакам украинских войск. В ночь на 11 ноября в регионе отразили массированную атаку беспилотников, было уничтожено 150 БПЛА. Основной целью стала портовая зона Усть-Луга в Кингисеппском районе. В результате попадания нескольких беспилотников в порту произошло возгорание. Пострадали трое работников.

Обновлено в 11:20.