По словам Мерца, которые в субботу, 21 ноября 2026 года, приводит пресс-служба правительства ФРГ, "представленное на данный момент предложение – это первый шаг, однако его объем по-прежнему слишком велик", а рост бюджета ЕС более чем на 40% "не соответствует духу времени".

Он предупредил о риске усиления дисбалансов в рамках объединения и подчеркнул, что "справедливое и равноправное распределение бремени возможно только при условии корректировки его доходной части".

Новая Многолетняя финансовая программа, по мнению Мерца, должна укрепить конкурентоспособность ЕС и его потенциал в сфере безопасности и обороны при соблюдении принципа верховенства права.

Отдельно Мерц заявил, что документ должен обеспечить "надежную и устойчивую многолетнюю поддержку Украины при участии всех 27 государств-членов".

Он поблагодарил председателя Европейского совета за прагматизм и усилия по завершению переговоров по бюджету до конца 2026 года, добавив, что Берлин готов содействовать принятию "реалистичного и посильного бюджета ЕС", отвечающего общим интересам Европы.

Ранее председатель Европейского совета Антониу Кошта направил странам ЕС компромиссный вариант проекта бюджета на 2028–2034 годы. Разногласия по нему вынесены на экстренный саммит ЕС 26–27 ноября.

По данным AFP, Кошта сократил изначально предполагаемые расходы на €204 млрд и предложил ввести новый налог для крупных компаний цифрового сектора.

Еврокомиссия настаивает на увеличении семилетнего бюджета до €2 трлн (1,26% совокупного ВВП ЕС), эту позицию поддерживают получатели дотаций. Страны-доноры добиваются сокращения на 13%.

При этом, как отмечается, никто не возражает против десятикратного увеличения военных расходов.

Ранее Мерц также требовал включить в план механизм финансирования Украины до 2034 года, пригрозив в противном случае блокировать весь проект.