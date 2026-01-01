По его данным, действия были направлены против судов-нарушителей и американских летательных аппаратов.

Источник утверждает, что "комбинированные сценарии" Центрального командования ВС США по нарушению иранского контроля над проливом нейтрализованы, а "план прохода танкеров конвоем под прикрытием американских истребителей и кораблей провалился".

По данным Корпуса стражей исламской революции, ранним утром 21 ноября иранские расчеты новой системы ПВО сбили над проливом американский разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 Reaper. По утверждению Тегерана, это уже 58-й уничтоженный аппарат такого типа с начала конфликта.

Одновременно Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) зафиксировало сразу две атаки неизвестными снарядами на коммерческие танкеры к северу и востоку от оманского порта Хасаб, а ВМС Ирана отчитались о подрыве еще одного судна-нарушителя на морской мине.

По словам собеседника IRIB, на фоне "ослабления возможностей Пентагона по обеспечению безопасности" большинство стран Персидского залива и ряд крупных европейских и американских компаний в регионе "стремятся дистанцироваться от США и выстроить независимые схемы безопасности".

Официальных комментариев США и других вовлеченных сторон IRIB не приводит. Подробности о месте, масштабе и последствиях операции не раскрываются.

Встречная нефтяная блокада и подготовка иранского конвоя

Обострение в акватории происходит на фоне жесткой морской блокады иранских портов, которую ВМС США поддерживают с середины июля 2026 года, лишив Тегеран основного источника валютной выручки.

По данным спутникового мониторинга и агентства Bloomberg, в последние дни Иран стянул к своему главному нефтяному терминалу на острове Харк более 14 танкеров и провел первую с лета перевалку нефти с борта на борт, готовя собственный караван для прорыва американского кордона и возобновления экспорта в Азию.