По их данным, инцидент произошел до полудня, когда судно с отключенными системами опознавания и навигации вошло в запретную зону, несмотря на объявленные предупреждения и требования к судоходству. Об этом сообщила иранская гостелерадиокомпания.

По данным военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР), взрыв произошел на выходе из оманского порта Хасаб, когда судно пыталось пройти по запрещенному маршруту при поддержке американских военных.

В то же время Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) подтвердило факт возгорания в 15 км от Хасаба, однако заявило, что танкер был обстрелян неизвестным снарядом. Сообщений о пострадавших среди экипажа и разливе нефти не поступало.

В ВМС предупредили судовладельцев и операторов танкеров, что проход через такие зоны "представляет серьезную угрозу для жизни экипажей и безопасности судов", а ответственность за возможные инциденты при игнорировании предупреждений "лежит на владельцах и операторах".

Иранская сторона не привела данных о названии танкера, флаге, составе экипажа и возможных пострадавших. Информация о локализации пожара и влиянии инцидента на судоходство также не уточняется.

Инцидент стал очередным в череде подрывов коммерческих судов в регионе за последние недели. Ранее в ноябре КСИР сообщал о возгорании крупного газовоза и супертанкера более чем с 2 млн баррелей сырой нефти на борту, которые также наткнулись на морские мины при следовании вне согласованных с Тегераном коридоров. По оценкам судоходных компаний, минная опасность практически парализовала коммерческий трафик через пролив.

Иран контролирует судоходство в Ормузском проливе с 28 февраля 2026 года в ответ на начало воздушной операции США и Израиля против республики. После июньского перемирия пролив ненадолго открывался, но 12 июля Тегеран повторно заблокировал акваторию из-за возобновления американских ударов. Власти Ирана требуют от всех судов строго соблюдать установленные коридоры и заранее согласовывать проход с военными, угрожая атаками за нарушение режима.