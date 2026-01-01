Как показывают данные исследования, проведенного социологическим институтом YouGov для газеты Welt am Sonntag, 49% респондентов хотят, чтобы переговоры лидеров двух стран состоялись как можно скорее и без каких-либо предварительных условий, даже если Москва не сделает уступок заранее.

Противоположной позиции придерживаются 23%: по их мнению, диалог возможен только после определенных шагов со стороны России, пусть из‑за этого процесс и затянется.

Еще 9% участников считают, что Мерцу и Путину сейчас вовсе не следует контактировать. Затруднились с ответом 18% опрошенных.

За незамедлительное начало прямых переговоров без предварительных условий чаще всего выступают сторонники партии "Альтернатива для Германии" (66%) и избиратели консервативного блока ХДС/ХСС (55%).

Лишь среди приверженцев партии "Зелёные" относительное большинство склоняется к формату диалога только после предварительных уступок со стороны РФ.

Самый высокий уровень поддержки скорых переговоров зафиксирован в возрастной группе 60–69 лет – 61%. В восточных федеральных землях идею переговоров без условий одобряют 56% респондентов, на западе – 47%.

Опрос проводился с 13 по 16 ноября, в нем приняли участие 2329 человек.