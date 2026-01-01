Участники выступили против курса федерального правительства и против возврата элементов воинской повинности, а также потребовали увеличить расходы на образование и психотерапевтическую помощь молодежи, усилить меры по защите климата и сдерживать рост арендных платежей.

"Если правительство не хочет нас слушать, значит, мы заявим о себе громко", – сказал представитель Gen Z regelt Стивен Седехи. Его соратница Эмма Хюбнер заявила, что молодое поколение оставили один на один "с климатическим кризисом, перспективой введения воинской повинности, обветшалой школьной инфраструктурой и сокращением финансирования психотерапии".

По данным организаторов, общенациональный день протестов объединил активистов Gen Z regelt и участников пятой с конца 2025 года "Школьной забастовки против воинской повинности". Эти акции стали продолжением выступлений 31 октября, когда, по оценке организаторов, на улицы в более чем 30 городах вышли около 100 тыс. человек; тогда в ряде регионов произошли столкновения с полицией. В нынешний раз протесты были менее массовыми. Официальная Федеральная конференция школьников при поддержке профсоюзов дистанцировалась от Gen Z regelt и провела отдельные митинги, сосредоточив внимание на ремонте школ и нехватке учителей.

С 1 января 2026 года в ФРГ действует закон о модернизации военной службы. Он формально сохраняет добровольный принцип комплектования Бундесвера, но возвращает обязательный воинский учет и медицинское освидетельствование для 18-летних юношей, а также предусматривает возможность возобновления призыва при нехватке добровольцев, в том числе путем случайного отбора по жребию. Движение Gen Z regelt возникло в октябре 2026 года и выступает против социально-экономического курса правительства Фридриха Мерца.