Трамп заявил о "хороших переговорах" с Путиным по Украине

Президент США Дональд Трамп после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином в Китае сказал, что переговоры по Украине шли "очень хорошо" и что, по его мнению, есть "реальный шанс" достичь соглашения. При этом он отказался обсуждать гарантии безопасности для Киева до заключения более широкого мирного соглашения, передает Reuters.

Мировые рынки претерпели обвал в технологическом и ИИ-секторе

Акции технологических компаний резко упали в Азии, Европе и США: японские и южнокорейские индексы теряли более 5%, а бумаги производителей чипов на Уолл-стрит снижались почти на 6%. Тайваньский рынок завершил неделю падением на 17% – сильнейшим с 1990 года, а доходность 10-летних американских гособлигаций резко снизилась на фоне бегства инвесторов в защитные активы, передает Reuters.

Трамп пообещал наказывать компании за строительство дата-центров за рубежом

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон введет "огромный налог" для американских компаний, строящих дата-центры за границей, чтобы поддержать развитие ИИ-индустрии внутри страны. Это заявление прозвучало на фоне уже введенных ограничений на экспорт передовых ИИ-чипов в ряд стран Юго-Восточной Азии, передает Reuters.

Саудовская Аравия и хуситы обменялись ударами

Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция сообщила об ударах по объектам хуситов в Ходейде и Сане, а также о перехвате пяти дронов и баллистической ракеты, запущенных в сторону Саудовской Аравии. Одновременно Трамп заявил, что Иран хочет сделки, но не на приемлемых для него условиях; в Газе израильские удары, по данным местных медиков, убили шесть человек, передает Associated Press.

Сенат Франции окончательно одобрил закон о применении оружия полицией

Французский Сенат 205 голосами против 110 окончательно утвердил закон, который предполагает презумпцию правомерности действий полицейских при применении оружия. Оппоненты называют норму "лицензией на убийство" и намерены оспорить ее в Конституционном совете, передает Reuters.

Студенты более чем 25 стран Европы вышли на акцию "Молодежная забастовка"

В Великобритании, Германии, Испании, Италии, Хорватии и других странах прошли студенческие протесты под лозунгами увеличения финансирования образования, защиты климата и отмены призыва, передает Reuters. Организаторы заявили, что акция охватила минимум 25 государств и стала продолжением волны демонстраций, начавшейся во Франции.