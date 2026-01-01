В Финском заливе БПЛА атаковали грузовое судно, которое шло в Калининград

Два беспилотника атаковали грузовое судно, следовавшее в Калининград. Атака была совершена в нейтральных водах Финского залива в трех морских милях (около 5,5 км) от российской границы, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Он отметил, что за время атаки дронов в небе над регионом сбито 80 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Во Франции назвали условия приезда в Москву на переговоры по Украине

Представители стран Европейского союза готовы приехать в РФ на переговоры по Украине, если им обеспечат полноценное участие в процессе. Об этом сообщило издание Le Figaro со ссылкой на Елисейский дворец.

"Наше предложение состоит в том, чтобы открытие или формализация этого российско-европейского диалога демонстрировали, что европейцы в полной мере участвуют в переговорах и активно вовлекаются в следующий раунд с Соединенными Штатами и Украиной", – заявил представитель Елисейского дворца.

По Крымскому мосту полностью возобновили движение поездов, нарушенное после атаки ВСУ

Движение поездов по железнодорожной части Крымского моста восстановлено в полном объеме. Об этом сообщил вице-премьер Андрей Никитин.

Он отметил, что регулярно получает доклады главы Министерства транспорта РФ Дмитрия Ядрова по ситуации с перевозками грузов и пассажиров на полуостров. По словам Никитина, Минтранс в ежедневном режиме проводит заседание штаба по логистике вокруг Крымского моста.

Татьяна Ким покинула пост гендиректора ООО "Вайлдберриз", компанию возглавил Алексей Куликов

По данным ЕГРЮЛ, Татьяна Ким перестала быть гендиректором и учредителем ООО "Вайлдберриз", одного из основных юридических лиц объединенной компании Wildberries & Russ (RWB), 18 ноября 2026 года.

Новым гендиректором "Вайлдберриз" назначен Алексей Куликов. С августа 2024 года он руководил входящей в экосистему маркетплейса компанией "ВБ Инжиниринг". До этого работал в рекламном бизнесе, в том числе в структурах, связанных с группой Russ.

Иран готов к переговорам с США об открытии Ормузского пролива при выполнении его условий

Иран готов на экспертном уровне начать переговоры с США по вопросу разблокировки Ормузского пролива, если Вашингтон публично заявит о намерении заключить соглашение с Тегераном и предпримет шаги по восстановлению доверия. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Аббас Аракчи в интервью иранскому изданию Iran. По его словам, Тегеран не получил ответа на высказывание президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтону не нужно соглашение с Ираном.

В новый бюджет ЕС на 2028–2034 годы заложили рост военных трат на 232%

Председатель Европейского совета Антониу Кошта представил проект многолетнего бюджета ЕС на 2028–2034 годы, предусматривающий увеличение оборонных расходов на 232% по сравнению с действующим финансовым периодом 2021–2027 годов. По его словам, документ соответствует трем стратегическим приоритетам союза: повышению конкурентоспособности, усилению безопасности и обороны и продвижению интересов Европы в мире.