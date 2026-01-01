По его словам, документ соответствует трем стратегическим приоритетам союза: повышению конкурентоспособности, усилению безопасности и обороны и продвижению интересов Европы в мире.

Кроме обороны, Кошта предлагает увеличить финансирование конкурентоспособности на 120%, удвоить средства на управление миграцией и контроль границ и на 23% нарастить программы внешней деятельности ЕС.

Он также заявил, что фонд, поддерживающий общую сельскохозяйственную политику и политику сплочения, останется крупнейшей статьей расходов, а 35% средств различных программ направят на климатические и экологические задачи.

"Мой проект бюджета на 10% меньше первоначального предложения комиссии. Сокращение составляет 204 миллиарда евро в текущих ценах, что позволит сохранить национальные взносы на приемлемом уровне", – сообщил глава Евросовета.

По данным Politico, новый вариант также на €44 млрд меньше проекта, который предлагало ирландское председательство в Совете ЕС и который лидеры отклонили 15 октября 2026 года.

Издание отмечает, что расходы на региональное развитие предлагается урезать на €8 млрд, что станет ударом по коалиции из 17 стран Восточной и Южной Европы, включая Польшу, Италию и Испанию.

Долгосрочный бюджет ЕС (MFF) принимается на семь лет и устанавливает предельные объемы расходов по ключевым направлениям политики. Чтобы он вступил в силу вовремя, документ должны единогласно одобрить все страны союза и поддержать Европарламент до конца 2027 года.

Инициатива Кошты – попытка примирить "бережливые" страны, настаивающие на сдерживании общих расходов (в частности, Германию и Нидерланды), и государства Востока и Юга, которые требуют сохранить субсидии для фермеров и менее богатых регионов.