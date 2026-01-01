"Наше предложение состоит в том, чтобы открытие или формализация этого российско-европейского диалога демонстрировали, что европейцы в полной мере участвуют в переговорах и активно вовлекаются в следующий раунд с Соединенными Штатами и Украиной", – заявил представитель Елисейского дворца.

При этом он посетовал на отсутствие "единства" в переговорном процессе с США.

В пятницу, 20 ноября 2026 года, замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что визит представителей "Евротройки" в Россию прорабатывается, ожидается ответ Франции, Великобритании и Германии на приглашение приехать в Москву для обсуждения вопросов европейской безопасности.

19 ноября на пресс-конференции в Шэньчжэне президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия по дипломатическим каналам предложила представителям Евросоюза приехать в Москву, чтобы понять их позицию для продолжения диалога по украинскому урегулированию. "А после этого мы решим, в каком формате будем продолжать диалог с Украиной", – сказал глава государства. Он отметил, что обсуждать вопросы европейской безопасности без участия самих европейских стран было бы странно. По его словам, Москва не возражает против их участия в переговорах, однако сначала хочет понять, какие предложения они готовы представить.