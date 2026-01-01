По его словам, если ответ будет положительным, "подготовка будет проведена максимально форсированно и качественно", передает "Интерфакс".

Замглавы российского дипведомства подчеркнул, что потенциальный визит представителей "Евротройки" в Москву не означает их подключение к трехстороннему переговорному формату РФ – США – Украина. Рябков отметил: что касается трехстороннего формата "в том виде, как он практиковался, включая недавнюю встречу в Абу-Даби, то соответствующих договоренностей, пониманий нет".

19 ноября на пресс-конференции в Шэньчжэне президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия по дипломатическим каналам предложила представителям Евросоюза приехать в Москву, чтобы понять их позицию для продолжения диалога по украинскому урегулированию. "А после этого мы решим, в каком формате будем продолжать диалог с Украиной", – сказал глава государства. Он отметил, что обсуждать вопросы европейской безопасности без участия самих европейских стран было бы странно. По его словам, Москва не возражает против их участия в переговорах, однако сначала хочет понять, какие предложения они готовы представить.