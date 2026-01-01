"Производится эвакуация экипажа. Последствия уточняются", – написал он в своем канале в мессенджере "Макс".

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных сообщил, что специалисты оценивают ситуацию. "Угрозы для снабжения региона нет", – указал он в "Максе". Чиновник добавил, что находится на оперативной связи с главой Ленинградской области и Росморречфлотом.

Спустя примерно 15 мин. после публикации сообщения об атаке БПЛА на судно, в 13:17 мск, Дрозденко объявил об отбое беспилотной опасности в регионе. Губернатор отметил, что за время атаки дронов в небе над Ленинградской областью сбито 80 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

О беспилотной опасности Дрозденко сообщил около 3:30 в ночь на субботу. Губернатор также предупредил о возможном понижении скорости мобильного интернета в регионе.

Вскоре глава Ленобласти сообщил о шести сбитых БПЛА. Затем чиновник указал, что уничтожено уже 38 дронов. Впоследствии их число увеличилось до 49, а затем до 61. В каждом сообщении отмечалось, что "боевая работа продолжается".

Около 10:40 Дрозденко уточнил, что за ночь над Ленинградской областью сбито 73 БПЛА. "Последствия атаки уточняются. В ближайшее время ожидаем отбой тревоги", – написал он в "Максе".

Петербургский аэропорт Пулково принимал и отправлял рейсы по согласованию. Как сообщили в Росавиации, это связано "с корректировкой параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани". В ведомстве также указали, что временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленобласти "сказались на возможности использования маршрутов для полетов в/из Калининграда". В аэропорту Храброво возможны корректировки в расписании рейсов.

В 13:20 в Росавиации сообщили, что ограничения в Пулкове сняты.

Обновлено в 13:50.