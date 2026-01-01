По его словам, Тегеран не получил ответа на высказывание президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтону не нужно соглашение с Ираном. "Тегеран требует от Вашингтона четко объявить о том, что Соединенные Штаты хотят соглашения с Ираном", – сказал Аракчи, добавив, что Иран также ожидает от США комплекс мер по выстраиванию доверия.

Министр подчеркнул, что иранская сторона гибка по срокам реализации своего плана. "Например, если они захотят изменить сроки с двух дней до одного дня или даже двух часов, для нас это не вопрос. Имеет значение лишь выполнение наших требований", – отметил он. Текущее предложение Ирана предусматривает открытие судоходства во вторые сутки после выполнения американской стороной выдвинутых требований, среди которых – отмена последних ограничительных мер США против Ирана.

"Наше требование прозрачно: выдвинутые нами семь условий должны быть выполнены, чтобы Ормузский пролив открылся. Конечно, если у американцев будут свои предложения и точка зрения касательно способов реализации этих условий, мы готовы к диалогу", – сказал Аракчи. По его словам, стороны могут обсудить, "каким образом различного рода вопросы изложить на бумаге и в какой форме достичь удовлетворяющих обе стороны договоренностей". Он добавил, что Иран готов к переговорам "на экспертном уровне", в том числе по деталям и способам реализации условий.

Аракчи напомнил, что Исламабадский меморандум предусматривал начало переговоров между Ираном и США через 60 дней после вступления документа в силу, однако "сам меморандум более не лежит на столе". При этом его принципы, по словам министра, могут лечь в основу возможного соглашения с Вашингтоном.

В начале ноября 2026 года МИД Ирана заявил о готовности согласовать перемирие с США за два дня. Официальный представитель МИД Исламской Республики Эсмаил Багаи отметил, что предложенный Тегераном план из семи пунктов был сокращен. По его словам, теперь все зависит от того, как намерены действовать Соединённые Штаты.

Суть и структура иранского плана из семи пунктов

Иранский семидневный мирный план, изначально представленный на Генассамблее ООН, задумывался как поэтапная дорожная карта деэскалации военного конфликта с США. Исходная версия документа содержала семь ключевых пунктов.

Полное прекращение огня – немедленная остановка боевых действий между США, их союзниками и Ираном на всех фронтах, включая территорию Ливана.

Снятие морской блокады – обязательство коалиции во главе с США прекратить блокаду иранских портов и убрать ограничения на судоходство в Персидском заливе.

Отмена нефтяных санкций – выдача Вашингтоном официальных разрешений на беспрепятственный экспорт сырой иранской нефти на мировые рынки.

Разморозка финансовых активов – обеспечение Тегерану немедленного доступа к заблокированным за рубежом государственным средствам (объем которых оценивается минимум в $12 млрд).

Разблокировка Ормузского пролива – открытие Ираном безопасного прохода для коммерческих судов и танкеров в обмен на экономические уступки. При этом Тегеран настаивает на использовании исключительно одного коридора, согласованного с Оманом, при закрытии всех остальных путей.

Ограничения ядерной программы – согласие Ирана приостановить процесс дальнейшего обогащения урана до военных показателей и передать накопленные излишки высокообогащенного материала третьей стране.

Запуск постоянного переговорного процесса – обязательство сторон незамедлительно начать прямые или опосредованные переговоры для выработки всеобъемлющего мирного соглашения сразу после выполнения первых шести пунктов.

Хроника противостояния США и Ирана: от февральских ударов до морской блокады

Прямое вооруженное столкновение Вашингтона и Тегерана началось 28 февраля 2026 года с масштабной воздушной атаки коалиции США и Израиля по военным объектам на иранской территории. Ответ Тегерана последовал незамедлительно – военное руководство исламской республики провело серию ракетных ударов и заблокировало Ормузский пролив, что парализовало около 90% трафика коммерческих танкеров и дало старт глобальному энергетическому кризису.

В июне при международном посредничестве стороны предприняли попытку остановить кровопролитие, подписав 14-пунктный меморандум о прекращении боевых действий. Однако наметившийся режим тишины оказался краткосрочным и уже в июле был сорван взаимными обвинениями в нарушениях. После дипломатического провала Вашингтон вернулся к стратегии максимального давления, возобновив жесткую военно-морскую блокаду иранского побережья силами ВМС США.

В последние месяцы присутствие американских сил и их союзников в Персидском и Оманском заливах удерживается на историческом максимуме. Блокируя иранские порты, Вашингтон стремится полностью лишить Тегеран доходов от экспорта нефти и принудить к капитуляции на переговорах. В ответ Иран удерживает пролив закрытым и заявляет, что безопасность мореходства вернется в регион только после полного снятия американской блокады.

Как Иран и США ведут переговоры

Поскольку между Вашингтоном и Тегераном отсутствуют прямые дипломатические отношения, обсуждение условий перемирия проходит в закрытом режиме через третьи страны. Главной международной площадкой для урегулирования затяжного кризиса стала столица Катара. Переговорный процесс в Дохе носит непубличный характер и координируется на уровне высшего дипломатического корпуса, где катарские посредники выполняют роль связующего звена. Они передают проекты соглашений и требования, которые выдвигают Иран и США, из одного закрытого кабинета в другой.

Нынешний этап дипломатических консультаций активизировался в конце октября, когда иранская делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Каземом Гарибабади прибыла в Катар для проведения интенсивного трехдневного раунда переговоров. С американской стороны координацию осуществляли представители Белого дома и Госдепартамента США. Основная сложность дискуссий заключалась в выработке юридических гарантий. Тегеран требовал немедленных шагов по снятию блокады, в то время как Вашингтон настаивал на первоочередном и верифицируемом выполнении Ираном условий ядерного компромисса.

После завершения катарского раунда диалог между Ираном и США перешел в формат дистанционного обмена документами.

По данным портала Axios, израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху добивается от американского президента Дональда Трампа возобновления войны с Тегераном после промежуточных выборов в конгресс.