Новым гендиректором "Вайлдберриз" назначен Алексей Куликов. С августа 2024 года он руководил входящей в экосистему маркетплейса компанией "ВБ Инжиниринг". До этого работал в рекламном бизнесе, в том числе в структурах, связанных с группой Russ.

Ранее связанное с Ким ООО "Вайлдберриз" сократило долю в ООО "РВБ", управляющем объединенной компанией, с 65 до 45%. Уменьшилась и доля ООО "Стинн" с 5 до 25%.

Активы перешли двум закрытым инвестиционным фондам, которые были зарегистрированы в ЕГРЮЛ 19 ноября в качестве новых учредителей РВБ. ЗПИФ "Томь" под управлением АО "ГФТ ПИФ" принадлежит 17,5% компании. ЗПИФ "Гало" под управлением ООО "УК «Эмрис»" – 12,5% компании.

16 ноября Евросоюз включил Ким в санкционный список. В пресс-службе RWB заявили, что санкции не повлияют на работу самой RWB и компаний в ее экосистеме, поскольку у Ким нет активов в ЕС и она не ведет деятельность в странах Евросоюза.

Wildberries – крупнейший российский универсальный маркетплейс, интернет-площадка для продажи товаров сторонними продавцами и самой компанией. Важная часть бизнеса Wildberries – собственная логистическая инфраструктура, склады и сеть пунктов выдачи заказов.

В июне 2024 года Wildberries объявила об объединении с оператором наружной рекламы Russ. Для управления объединенным бизнесом создали группу RWB (Wildberries & Russ). В нее вошли маркетплейс, рекламное направление и развивающиеся финансовые и другие сервисы.

Бизнес маркетплейса продолжает активно расти. Оборот RWB за 2024 год достиг 4,1 трлн руб., за 2025 год – 6,1 трлн руб. Чистая прибыль за 2025 год выросла на 68% и составила 175 млрд руб. Инвестиции группы в 2025 году превысили 310 млрд руб.