"Администрация Трампа дала понять европейским и украинским партнерам, что президент хочет, чтобы Киев достиг мирного соглашения с Россией к началу января – до того, как демократы возьмут под контроль Конгресс США, утверждают четыре человека, знакомые с обсуждениями", – отмечает FT.

По словам двух американских чиновников, Трамп может обсудить возможные способы завершения конфликта с европейскими лидерами на саммите G20, который, как ожидается, пройдет в Майами 14–15 декабря.

Однако неназванный французский чиновник заявил, что на G20 переговоров с Европой по Украине не будет, поскольку Киев не приглашен на саммит.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что Трамп проинформировал участников встречи "коалиции желающих" в Берлине о разговоре с президентом России Владимиром Путиным "на полях" саммита АТЭС 18–19 ноября в Китае. По данным агентства, американский лидер заявил, что беседа прошла хорошо, и передал слова Путина о желании завершить конфликт на Украине.