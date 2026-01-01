В документе, на который ссылается TMZ, причиной смерти указаны остановка сердца и легких на фоне деменции с тельцами Леви. Также говорится, что артист страдал от продолжительной болезни Альцгеймера.

Патрик Стюарт скончался 28 октября в своем доме в Лос-Анджелесе. В последние минуты рядом с ним находились его жена, певица Санни Озелл, родные и друзья, звучала живая музыка.

После известия о смерти артиста память о нем почтили многие коллеги, включая Иэна Маккеллена, Хью Джекмана, Уильяма Шетнера и Сета Макфарлейна. Маккеллен, друживший со Стюартом со времен работы в Королевской шекспировской труппе и снимавшийся с ним в "Людях Икс", отметил, что согласие актера на роль в "Звездном пути" стало поворотным моментом и принесло ему мировую известность.

Актерская карьера Патрика Стюарта длилась почти семь десятилетий. Помимо ролей капитана Жан-Люка Пикара в "Звездном пути" и профессора Чарльза Ксавьера в "Людях Икс", он был одним из ведущих шекспировских актеров Великобритании, многократно номинировался на премии "Эмми", "Золотой глобус" и "Тони". В 2010 году королева Елизавета II посвятила его в рыцари за вклад в драматическое искусство.

Его последнее появление в образе профессора Чарльза Ксавье состоится в фильме "Мстители: Доктор Дум", чей релиз намечен на 18 декабря.