На Пхукете россияне арендовали дом в элитном жилом комплексе в районе Чернгталай, сообщает The Phuket News в субботу, 21 ноября 2026 года. За парой установили наблюдение и задержали их во время посещения салона красоты. В иммиграционной полиции уточнили, что выйти на след помогли сведения из интегрированных баз данных, сообщения местных жителей и проверки регистрации иностранцев по месту проживания.

По данным полиции, ущерб от предполагаемого мошенничества превышает 149,9 млн руб. Разрешения супругов на пребывание в Таиланде аннулированы, власти готовят депортацию задержанных в Россию.

Полиция проводит в районе дополнительные проверки, в том числе в отношении иностранцев, разыскиваемых по линии Интерпола, а также тех, кто нарушил сроки пребывания в стране, установленные визой.

В сентябре сообщалось, что власти Таиланда с начала 2026 года депортировали 70 россиян. Правила пребывания иностранцев в государстве стали ужесточать из-за случаев злоупотребления туристическим безвизовым режимом. С 15 сентября Таиланд сократил срок безвизового режима для туристов, в том числе россиян, до 30 дней.