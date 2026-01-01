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Зачем класть сливочное масло в фарш для котлет

Сливочное масло кладут в фарш для котлет, чтобы сделать их сочнее и нежнее на вкус. При нагревании масло тает. Выделяющийся жир вместе с влагой удерживаются внутри, не давая котлетам пересохнуть. Особенно хорошо это работает с нежирным мясом вроде курицы, индейки или говядины.

Зачем добавлять сахар в фарш для котлет

При жарке сахар ускоряет образование румяной корочки, а белки на поверхности быстрее "запечатываются", удерживая сок внутри. Также, если фарш сделан из говядины, баранины или печени, в него добавлено много лука, сахар смягчает резкость и делает вкус более сбалансированным.

Важный нюанс: так как корочка появляется быстрее, после обжаривания с двух сторон на сильном огне я довожу котлеты до готовности на слабом огне под крышкой, чтобы они не подгорели снаружи и пропеклись внутри.

Сколько сахара и сливочного масла класть в фарш для котлет

Сахар и сливочное масло – ингредиенты, с которыми важно не переборщить. Нужно, чтобы фарш не стал слишком жирным и жидким и не приобрел выраженную сладость. По опыту, достаточно половины чайной ложки сахара на 500 г фарша. В этом случае котлеты не станут сладкими, а вкус мяса будет глубже.

На это же количество фарша я беру 20–25 г сливочного масла (для сухой птицы можно взять и больше, до 40 г). Предварительно кладу его в морозилку, а когда оно станет твердым – натираю на крупной терке и быстро перемешиваю с остальными ингредиентами, чтобы масло не успело растаять от тепла рук. Так жир распределяется равномерно и начинает таять только на сковороде.

Иногда котлеты после жарки становятся сухими и слишком плотными. Есть простой способ сделать фарш более нежным – добавить в него немного сильно газированной минеральной воды.