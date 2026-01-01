Nvidia вернула Дженсена Хуанга на пост гендиректора после вмешательства Трампа

Совет директоров Nvidia восстановил сооснователя Дженсена Хуанга в должности генерального директора; акции компании по итогам торгов выросли примерно на 30%, а рыночная капитализация увеличилась почти на $1 трлн. Financial Times отмечает, что возвращение Хуанга стало результатом интенсивного давления со стороны руководителей Кремниевой долины и лично президента США Дональда Трампа, который публично поддержал его восстановление в должности.

Вашингтон и Доха обсуждают ситуацию вокруг Ирана

Вице-президент США Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио провели отдельные встречи с премьер-министром Катара, поскольку неопределенность вокруг подхода администрации Трампа к почти девятимесячному конфликту с Ираном сохраняется. Трамп, по сообщениям Business Standard, заявил, что не видит необходимости возобновлять масштабные военные операции.

Свергнутая премьер-министр Бангладеш объявила о планах вернуться

Бывшая глава правительства Шейх Хасина, находящаяся в изгнании в Индии более двух лет, заявила, что намерена вернуться в Бангладеш 16 декабря 2026 года – в День победы, отмечающий независимость страны после войны 1971 года. Правительство, однако, указало, что ее возвращение возможно только в рамках процедуры экстрадиции, передает Associated Press.

Великобритания ввела новые санкции против хуситов

Британское правительство внесло шиитское военно-политическое повстанческое движение "Ансар Алла" (хуситы), контролирующее часть территории Йемена, в свой санкционный режим и объявил меры против четырех связанных с ним старших фигур, обвинив их в причастности к пыткам, изнасилованиям и другим серьезным злоупотреблениям. Решение стало частью более широкой политики Великобритании в отношении Йемена и Красного моря, передает Reuters.

Опубликованы фрагменты личного дневника Папы Франциска

Ватикан обнародовал выдержки из частного дневника покойного понтифика, в которых, по сообщениям Associated Press, говорится о глубоком духовном кризисе и видениях дьявола. Публикация вызвала широкий международный резонанс и вновь привлекла внимание к личной стороне жизни Франциска.