Из-за повреждения теплоэнергетического оборудования на ТЭЦ прекращено теплоснабжение нескольких сотен многоквартирных и частных домов, а также некоторых социальных объектов, сообщили в городской администрации.

В региональном ГУ МЧС отметили, что пожара на ТЭЦ не было. Сроки ремонта уточняются. Ход восстановительных работ взяла под контроль прокуратура.

На месте работают специалисты станции, "Челябинских коммунальных тепловых сетей" и теплоснабжающей компании "УСТЭК-Челябинск". К месту происшествия выехал мэр Алексей Лошкин, проводится заседание оперативного штаба.

Минувшей ночью в Челябинске температура опускалась до минус 2°C. Днем в понедельник, 23 ноября, ветер усилится, ожидаются осадки и гололед, температура воздуха составит около нуля. В большинстве районов сформировался снежный покров.