При этом, по данным саудовского телеканала Al Arabiya, который в субботу, 21 ноября 2026 года, ссылается на высокопоставленный источник, диалог фактически уперся в стену.

"Главным камнем преткновения на переговорах была и остается судьба обогащенного урана", – отметил он.

По словам источника, участники процесса жестко держатся за свои требования, несмотря на варианты, которые предлагают посредники.

Как уточняет Al Arabiya, Вашингтон настаивает на четком и детальном плане ликвидации запасов обогащенного урана и требует письменных гарантий, что Тегеран не возобновит процесс обогащения в дальнейшем.

В ответ Иран категорически отказывается вывозить обогащенный уран за пределы страны. Кроме того, тот же источник отметил, что у посредников сейчас "нет гарантий того, что военная эскалация не возобновится".

15 ноября заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади заявил, что Тегеран утратил доверие к переговорному процессу с США, но через посредников уведомил о готовности урегулировать кризис и открыть Ормузский пролив при выполнении Вашингтоном семи требований.

Министр иностранных дел страны Аббас Аракчи в интервью иранскому изданию Iran также заявил, что Иран готов на экспертном уровне начать переговоры с США по вопросу разблокировки, если Вашингтон публично заявит о намерении заключить соглашение с Тегераном и предпримет шаги по восстановлению доверия.

Аракчи пояснил, что Тегеран разделяет вопросы судоходства и ядерной программы на два отдельных трека. По его словам, сначала Вашингтон должен выполнить семь иранских условий, среди которых – снятие морской блокады портов, отмена нефтяных санкций и разморозка государственных активов за рубежом на сумму не менее $12 млрд.

Тегеран предлагает двухдневную схему: в первый день США выполняют требования, а на второй (или даже через два часа, как допустил Аракчи) Иран открывает Ормузский пролив и приступает к обсуждению ядерной сделки.

17 ноября МИД Катара сообщил о новой встрече с иранской стороной в рамках посреднических усилий, однако, по сведениям Al Arabiya, добиться прорыва на дипломатическом треке не удалось.

Помимо Катара, послания между Вашингтоном и Тегераном передает Пакистан. По данным портала Axios, 19 ноября спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер провели в Берлине закрытые переговоры с премьер-министром Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани.

Неделей ранее глава катарского правительства обсуждал иранское досье в Вашингтоне с Дональдом Трампом и Джей Ди Вэнсом, а затем встречался в Турции с Аббасом Аракчи, пытаясь вывести стороны из переговорного тупика.