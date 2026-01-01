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Почему квашеная капуста получается слишком кислой

Капуста чаще всего приобретает слишком кислый вкус по нескольким причинам.

Слишком тепло при брожении. Температура выше +22°C ускоряет работу бактерий.

Долгое квашение. Если держать капусту в тепле дольше нужного и вовремя не убрать в холодильник или погреб, она перекисает.

Мало соли. Недостаток соли (меньше 15-18 г на 1 кг овощей) позволяет брожению идти активнее, а также повышает риск порчи. В результате капуста может закиснуть из-за того, что она испортилась.

Добавление сахара. Он служит дополнительной пищей для бактерий и ускоряет ферментацию.

Неподходящий сорт или отсутствие проколов. Ранние сорта капусты не подходят для квашения – они быстро перекисают и становятся мягкими. Кроме того, во время ферментации капусту нужно ежедневно протыкать до дна, чтобы выходили газы, иначе вкус станет слишком резким.

Почему при хранении в холодильнике квашеная капуста со временем становится кислее

Холод замедляет работу молочнокислых бактерий, но не останавливает ее полностью – они продолжают вырабатывать кислоту. Поэтому при слишком долгом хранении в холодильнике или когда в нем выставлена неподходящая температура, капуста может стать кислее или испортиться. Если в холодильной камере выше +4°C, заготовка продолжит доквашиваться.

Если переложить капусту в плохо вымытые банки, она может закиснуть и испортиться. Когда в заготовке размножается посторонняя микрофлора, появляется слизь, неприятный запах, капуста становится мягкой. Есть ее нельзя.

Что делать, если квашеная капуста стала слишком кислой

Если капуста не испортилась, а просто приобрела слишком кислый вкус, я промываю ее в охлажденной кипяченой воде и хорошо отжимаю. После этого стараюсь быстро съесть ее, так как без рассола она быстро портится.

Заглушить лишнюю кислоту можно, если добавить в капусту перед едой немного сахара или натереть сладкое яблоко, затем заправить ее маслом и дать постоять 15-20 минут.

Также слишком кислую капусту можно использовать для приготовления горячих блюд. Например, положить в щи, солянку или рагу – там кислота будет не так заметна.

Заквашивая капусту, я четко соблюдаю пропорции соли и никогда не использую сахар – по опыту, ферментация прекрасно идет и без него. Если хочется добавить его для вкуса, лучше делать это уже перед подачей на стол. Кладу 20-25 г нейодированной соли на килограмм овощей. Также слежу за температурой в помещении – для брожения оптимально +18…+20°C.

Чтобы капуста не закисла в холодильнике, я ставлю ее на самую холодную полку ближе к стенке, плотно утрамбовываю в банке и слежу, чтобы она была полностью покрыта рассолом. Оптимальная температура хранения заготовки 0…+2°C.

Классический рецепт квашеной капусты включает в себя всего три ингредиента: белокочанную капусту, морковь и соль. Однако есть одна пряность, добавление которой делает заготовку особенно вкусной и хрустящей.